Unikli tajné informácie: Boeing našiel riešenie na poruchové 737 Max! Aktuálne by mali vydať v 30. rokoch

WASHINGTON - Americký výrobca lietadiel Boeing čelí kritike pre množstvo porúch na modeloch 737 Max a nie len na nich. Podľa denníka Wall Street Journal už podnikol prvé kroky k vývoju náhrady, ktorá by sa mohla dostať do prevádzky v 30. rokoch tohto storočia.
Roky problémov s kvalitou
V posledných mesiacoch sa opakovane objavovali informácie o chybách a incidentoch spojených s Boeingmi. Interní whistlebloweri varovali, že v továrňach panujú podmienky, ktoré sťažujú kontrolu kvality. Najviac sa kritika týkala modelu 737 Max.
Tajné plány na novú generáciu
Hoci šéf Boeingu Kelly Ortberg oficiálne hovorí, že jeho prioritou je opraviť dlhodobé nedostatky vo výrobe a stabilizovať finančné výsledky firmy, v zákulisí už prebiehajú rokovania. Podľa WSJ sa začiatkom roka stretol s vedením spoločnosti Rolls-Royce a diskutoval o možnom motore pre nový typ lietadla.
Ďalší zdroj oboznámený s projektom potvrdil, že sa už navrhuje kokpit pre nové lietadlo. Boeing tiež zmenil zameranie projektu X-66 – pôvodne mal priniesť revolučne ekologické lietadlo, teraz má poslúžiť ako základ pre vývoj ľahšieho a aerodynamickejšieho krídla.
Súboj s Airbusom
Vývoj úplne nového lietadla, označovaného aj ako „clean-sheet design“, môže trvať vyše desať rokov a stáť desiatky miliárd dolárov. Boeingov konkurent Airbus pripravuje vlastný nový model, ktorý plánuje uviesť do prevádzky do konca 30. rokov. WSJ preto odhaduje, že Boeing sa pokúsi byť rýchlejší, no jeho schopnosti spochybňuje fakt, že pri modeli 777X má aktuálne sklz približne šesť rokov.