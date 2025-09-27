Hrozí Boeingu definitívny KONIEC v USA?! Dôvodom má byť TOTO známe meno!

WASHINGTON - Airbus chystá veľkú investíciu priamo v Spojených štátoch, kde vznikne druhá výrobná linka. V prípade úspechu pôjde o štvrtú najväčšiu montážnu halu komerčných lietadiel na svete.
Francúzska spoločnosť za posledných desať rokov rozšírila prevádzku v Brookley Aeroplex. Počet zamestnancov stúpol z 300 až na 2000. Areál v Mobile je zároveň vzdialený iba hodinu od najväčšieho leteckého výcvikového centra na svete, ktorý je na Floride. Tento priestor má železničné, cestné i vodné dopravné zariadenia s dvoma pristávacími dráhami. „To, čo sa začalo ako vízia, sa vyvinulo v niečo skutočne výnimočné, čo prinieslo tisíce pracovných miest, podporilo kariéru generácií a poháňalo hospodársky rast. Nemôžem byť na náš tím viac hrdý,“ povedal Dary Taylor, senior viceprezident spoločnosti Airbus pre prevádzku komerčných lietadiel v USA.
Aeroplex funguje ako sekundárne komerčné letisko v Mobile. Jeho oficiálny názov je Mobile Downtown Airport, ktoré sa špecializuje na letové skúšky a iné akcie.
Králom na trhu je Airbus
Čísla pre Airbus ukazujú výborný trend. Iba za august doručil 61 lietadiel a v celkovom počte za tento rok je to až 434 strojov. Primárnym cieľom je do konca roka doručiť spolu 820 lietadiel. Naopak, Boeing má do augusta na konte 385 dodávok. Prestížny Boeing 737, ktorý je špičkou predaja spoločnosti, môže svoje prvenstvo čoskoro stratiť. Dôvodom sú oneskorené certifikácie modelu MAX a obmedzená výroba. Ohrozením pre 737 je najmä rekordný predaj konkurenta z Airbusu – model A320.
Samotná investícia Airbusu do závodu v Mobile má motiváciu i z politického hľadiska. Ide najmä o administratívu zavedenú prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý provokuje obchodných partnerov hrozbou ciel. Rovnako aj vysoký dopyt po Airbuse a nestabilita jeho konkurenta tvoria perfektné podmienky pre získanie podielu na americkom leteckom trhu.