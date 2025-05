Vláda USA a Boeing dosiahli dohodu v prípade nehôd lietadiel 737 MAX

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

NEW YORK - Americké ministerstvo spravodlivosti dosiahlo predbežnú dohodu so spoločnosťou Boeing, ktorá umožňuje leteckému gigantu zaplatiť 1,1 miliardy dolárov v dlhotrvajúcom vyšetrovaní nehôd lietadiel typu 737 MAX a vyhnúť sa tak súdnemu procesu. Oznámili to v piatok americkí predstavitelia, informuje o tom agentúra AFP.