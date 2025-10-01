Streda1. október 2025, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Investigatívne vyšetrovanie odhalilo: Toľkoto má Putin tajných potomkov! Žijú v prísnom utajení

Luiza Rozova má byť dcérou Vladimira Putina. Zobraziť galériu (4)
Luiza Rozova má byť dcérou Vladimira Putina. (Zdroj: SITA/Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP, File, Profimedia)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MOSKVA - Oficiálne má len dve dcéry, no vyšetrovania hovoria o ďalších potomkoch žijúcich v prísnom utajení. Ruský prezident Vladimir Putin je známy tým, že si prísne stráži súkromie. Oficiálne má dve dcéry z manželstva s Ľudmilou, no nezávislé médiá a vyšetrovania už roky upozorňujú na ďalšie deti – synov s Alinou Kabajevovou, dcéru s bývalou upratovačkou či potomkov, ktorých život pripomína utajenie spravodajských agentov.

Ruský prezident Vladimir Putin patrí k najuzavretejším politikom sveta, pokiaľ ide o rodinný život. Oficiálne je známe, že z manželstva s Ľudmilou Putinovou má dve dcéry – Mariu a Katerinu. Ich mená sa objavujú len v dokumentoch, nikdy však nestáli verejne po boku otca. Od rozvodu v roku 2013 sa však začali množiť správy o ďalších deťoch, ktoré Putin údajne má a ktoré vyrastajú v tieni moci a peňazí.

Olympionička Kabajevová a dvaja synovia

Najčastejšie spomínané sú deti, ktoré má mať Putin s bývalou gymnastkou a olympijskou víťazkou Alinou Kabajevovou. Podľa magazínu The Week ide o dvoch synov – Ivana (2015) a Vladimira mladšieho (2019). Obaja vyrastajú za prísnych bezpečnostných opatrení v prezidentových rezidenciách, presúvajú sa len v štátnych limuzínach, vrtuľníkoch či na jachtách.

Podľa platformy Dossier Center dostali chlapci dokonca krycie mená, aké používajú tajné služby. Putin ich nikdy verejne nespomenul, no pri nedávnom rozhovore so študentmi naznačil, že „malí“ z rodiny hovoria po čínsky.

Protikorupčná aktivistka Maria Pevčich zase upozornila, že ich súkromní učitelia zarábajú astronomické sumy – dvaja učitelia nemčiny majú podľa nej ročne inkasovať spolu takmer 300-tisíc eur.

Staršie dcéry: biotechnológie a biznis s miliardami

O oficiálnych dcérach sa vie viac. Maria Voroncovová (40) je biológia a endokrinologička, ktorá spoluzaložila medicínsky projekt pri Petrohrade. The Moscow Times píše, že projekt finančne podporil oligarcha Gennadij Timčenko.

Maria Voroncovová
Zobraziť galériu (4)
Maria Voroncovová  (Zdroj: profimedia.sk)

Katerina Tichonovová, pôvodne študentka ázijských štúdií a rock’n’rollová tanečnica, je dnes manažérka technologických projektov s miliardovými rozpočtami. Ani jedna z nich sa však verejne pri otcovi neobjavuje.

Dcéra z aféry a podoba, ktorú nemožno prehliadnuť

Ďalšia špekulácia sa viaže k žene menom Svetlana Krivonogikh, ktorá mala byť v minulosti upratovačkou. Jej dcéra Elizaveta, známa aj ako influencerka Luiza Rozovová, podľa viacerých pozorovateľov nápadne pripomína Putina. Keď investigatívny portál Projekt v roku 2020 zverejnil o nej článok, stránku v Rusku okamžite zablokovali.

Svetlana Krivonogikh
Zobraziť galériu (4)
Svetlana Krivonogikh  (Zdroj: profimedia.sk)

Luiza Rozovová
Zobraziť galériu (4)
Luiza Rozovová  (Zdroj: profimedia.sk)

Prečo je téma detí taká citlivá

Západné médiá ako The Week či ruské nezávislé platformy pripomínajú, že utajovanie rodiny nie je len vecou súkromia. V autoritatívnych režimoch predstavuje rodina vládcu slabé miesto, ktoré môžu využiť politickí protivníci – či už cez otázky luxusného života, podnikateľských väzieb alebo morálnych výčitiek.

Napriek snahám Kremľa udržať všetko za zatvorenými dverami sa však Putinove deti predsa len dostávajú do povedomia – cez šport, podnikanie alebo sociálne siete. A práve tieto prieniky medzi osobným a verejným robia z témy jednu z najvýbušnejších, aké sa okolo ruského prezidenta vynárajú.

Viac o téme: Vladimir PutinInvestigatívaUtajené deti
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nad kritickou infraštruktúrou v
Nad kritickou infraštruktúrou v Nemecku spozorovali neznáme drony
Zahraničné
FOTO Tomáš Taraba
Štát podľa Tarabu s prišiel s efektívnym nástrojom na uzatváranie starých skládok
Domáce
Aktualizujeme Migaľ je v kritike
Migaľ je v kritike Pellegriniho už nezastaviteľný: Prezident chce povaliť vládu Roberta Fica!
Domáce
Nemecký BILD stiahol článok
Nemecký BILD stiahol článok o Putinovej dcére: Obáva sa, že išlo o výmysel, redakcia preveruje zdroj
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Stretnutie prezidentov Slovenska, Slovinska, Rakúska a Česka pri príležitosti otvorenia výstavy Josip Plečnik
Stretnutie prezidentov Slovenska, Slovinska, Rakúska a Česka pri príležitosti otvorenia výstavy Josip Plečnik
Správy
Slovenský vodohospodársky podnik začal s masívnym čistením zanedbaných štátnych pozemkov
Slovenský vodohospodársky podnik začal s masívnym čistením zanedbaných štátnych pozemkov
Správy
Na Bratislavskom hrade otvorili výstavu Josip Plečnik - stredoeurópsky architekt
Na Bratislavskom hrade otvorili výstavu Josip Plečnik - stredoeurópsky architekt
Správy

Domáce správy

Plečnik sa zaslúžil o
Plečnik sa zaslúžil o pomyselné mosty medzi národmi strednej Európy, uviedol prezident Pellegrini
Domáce
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Počasie nás prekvapí! V
Počasie nás prekvapí! V TÝCHTO okresoch hrozí sneženie
Domáce
VšZP vysvetľuje zmeny v platbách pre nemocnice Agel: Presun financií má priniesť viac starostlivosti
VšZP vysvetľuje zmeny v platbách pre nemocnice Agel: Presun financií má priniesť viac starostlivosti
Banská Bystrica

Zahraničné

Investigatívne vyšetrovanie odhalilo: Toľkoto
Investigatívne vyšetrovanie odhalilo: Toľkoto má Putin tajných potomkov! Žijú v prísnom utajení
Zahraničné
Viktor Orbán
Drsný odkaz Orbána Dánom: Ak priletia cudzie drony, spravte TOTO
Zahraničné
Izrael spustili zastrašovaciu operáciu
Izrael spustili zastrašovaciu operáciu proti flotile s pomoocu smerujúcej do Gazy
Zahraničné
Pracovná doba 13 hodín?
Pracovná doba 13 hodín? Tisíce ľudí demonštruje v Aténach proti zmenám v zákonníku práce
Zahraničné

Prominenti

Nesmrteľné hity Karla Gotta
Nesmrteľné hity Karla Gotta (†80): Ktorý z nich bol populárny v roku vášho narodenia?
Domáci prominenti
Premiéra filmu Franz: Loj
Premiéra filmu Franz: Loj a Kanócz ako ZAMILOVANÉ hrdličky a... Hviezdu z Dunaja NESPOZNÁTE!
Domáci prominenti
Selena Gomez sa VYDALA:
Selena Gomez sa VYDALA: PRVÉ FOTO zo svadobnej hostiny!
Zahraniční prominenti
Viktor Vincze
REAKCIA Vinczeho na konanie STVR: Takto to vidí exmoderátor!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Rande snov sa zmenilo
Rande snov sa zmenilo na nočnú moru: Žena zažila šokujúci moment! Zrazu na svojej nohe pocítila teplú tekutinu
Zaujímavosti
Vyskočil vám tlak a
Vyskočil vám tlak a lieky nezaberajú? TAKTO si s ním poradíte inými spôsobmi
vysetrenie.sk
Pokus o lúpež v
Šokujúce VIDEO: Žene zviazali ruky a chceli ju olúpiť! Zachránila ju odvaha, visela z idúceho auta
Zaujímavosti
FOTO Bizarný systém v Číne.
Absurdná novinka v Číne: Chcete toaletný papier? Najprv si pozrite reklamu, inak máte smolu!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce
Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce

Ekonomika

Skončí tohtoročná konsolidácia fiaskom? Deficit štátneho rozpočtu bol v septembri výrazne vyšší ako vlani!
Skončí tohtoročná konsolidácia fiaskom? Deficit štátneho rozpočtu bol v septembri výrazne vyšší ako vlani!
Americká vláda je v problémoch: Čo to urobí s investíciami?
Americká vláda je v problémoch: Čo to urobí s investíciami?
Dôchodky porastú rýchlejšie: Pozrite si, o koľko by si mohli penzisti od januára prilepšiť! (kalkulačka)
Dôchodky porastú rýchlejšie: Pozrite si, o koľko by si mohli penzisti od januára prilepšiť! (kalkulačka)
Nový rebríček najbohatších Slovákov: Pozrite si, kto kraľuje v TOP 10!
Nový rebríček najbohatších Slovákov: Pozrite si, kto kraľuje v TOP 10!

Šport

Veľké sklamanie na východe: Košice sa v dohrávke s Dunajskou Stredou nezmohli ani na gól
Veľké sklamanie na východe: Košice sa v dohrávke s Dunajskou Stredou nezmohli ani na gól
Niké liga
VIDEO Nečakaný skrat poľskej hviezdy: Swiateková sa s Pekingom rozlúčila trpkým kanárom
VIDEO Nečakaný skrat poľskej hviezdy: Swiateková sa s Pekingom rozlúčila trpkým kanárom
WTA
Tresol dvermi kvôli nezhode s trénerom: Reprezentačná stálica už nenastúpi za národný tím
Tresol dvermi kvôli nezhode s trénerom: Reprezentačná stálica už nenastúpi za národný tím
Ostatné
Kebab a videohry: Haaland odhalil detaily svojho vzťahu... Pre ňu to bude asi trochu trápne
Kebab a videohry: Haaland odhalil detaily svojho vzťahu... Pre ňu to bude asi trochu trápne
Premier League

Auto-moto

Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Predstavujeme
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Doprava
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Novinky
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava

Kariéra a motivácia

Konflikty v práci bez pasívnej agresie? Naučte sa ich riešiť efektívne a s rešpektom
Konflikty v práci bez pasívnej agresie? Naučte sa ich riešiť efektívne a s rešpektom
Vzťahy na pracovisku
Odhaľte tajomstvo mikroprestávok: Ako si ich správne nastaviť, aby ste skutočne nabili energiu
Odhaľte tajomstvo mikroprestávok: Ako si ich správne nastaviť, aby ste skutočne nabili energiu
Motivácia a produktivita
Pracovný horoskop na október: Koho čakajú napäté vzťahy a kto si prilepší finančne?
Pracovný horoskop na október: Koho čakajú napäté vzťahy a kto si prilepší finančne?
KarieraInfo.sk
Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2025: Otvorte si bránu k budúcemu štúdiu
Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2025: Otvorte si bránu k budúcemu štúdiu
Som študent

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Ako ošúpať špekáčky: Bez črievka chutia oveľa lepšie
Ako ošúpať špekáčky: Bez črievka chutia oveľa lepšie
Rady a tipy
Recept na mramorový tekvicový chlebík, ktorý rozvonia kuchyňu
Recept na mramorový tekvicový chlebík, ktorý rozvonia kuchyňu
Koláče a torty

Technológie

Máme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieť
Máme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieť
Filmy a seriály
Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Android
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Veda a výskum
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
Armádne technológie

Bývanie

Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!

Pre kutilov

Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Záhrada
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako vzťah nenechať rozpadnúť: Oživenie iskry a vášne po rokoch môže byť jednoduchšie ako tušíte, tohto sa držte
Partnerské vzťahy
Ako vzťah nenechať rozpadnúť: Oživenie iskry a vášne po rokoch môže byť jednoduchšie ako tušíte, tohto sa držte
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Investigatívne vyšetrovanie odhalilo: Toľkoto
Zahraničné
Investigatívne vyšetrovanie odhalilo: Toľkoto má Putin tajných potomkov! Žijú v prísnom utajení
Na trhu sa nachádzala
Domáce
Na trhu sa nachádzala nebezpečná obuv! Inšpekcia VARUJE, hrozia pomliaždeniny a zlomeniny
Parlament rieši zákaz energetických
Domáce
Parlament rieši zákaz energetických nápojov: Szalay vysmial Ferenčáka, tú dôvodovú správu písal ChatGPT?
Vládny špeciál znova v
Domáce
Vládny špeciál znova v hlavnej úlohe: Taraba zobral do Bruselu známeho influencera! Srandičky na palube

Ďalšie zo Zoznamu