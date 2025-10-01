Investigatívne vyšetrovanie odhalilo: Toľkoto má Putin tajných potomkov! Žijú v prísnom utajení

MOSKVA - Oficiálne má len dve dcéry, no vyšetrovania hovoria o ďalších potomkoch žijúcich v prísnom utajení. Ruský prezident Vladimir Putin je známy tým, že si prísne stráži súkromie. Oficiálne má dve dcéry z manželstva s Ľudmilou, no nezávislé médiá a vyšetrovania už roky upozorňujú na ďalšie deti – synov s Alinou Kabajevovou, dcéru s bývalou upratovačkou či potomkov, ktorých život pripomína utajenie spravodajských agentov.
Ruský prezident Vladimir Putin patrí k najuzavretejším politikom sveta, pokiaľ ide o rodinný život. Oficiálne je známe, že z manželstva s Ľudmilou Putinovou má dve dcéry – Mariu a Katerinu. Ich mená sa objavujú len v dokumentoch, nikdy však nestáli verejne po boku otca. Od rozvodu v roku 2013 sa však začali množiť správy o ďalších deťoch, ktoré Putin údajne má a ktoré vyrastajú v tieni moci a peňazí.
Olympionička Kabajevová a dvaja synovia
Najčastejšie spomínané sú deti, ktoré má mať Putin s bývalou gymnastkou a olympijskou víťazkou Alinou Kabajevovou. Podľa magazínu The Week ide o dvoch synov – Ivana (2015) a Vladimira mladšieho (2019). Obaja vyrastajú za prísnych bezpečnostných opatrení v prezidentových rezidenciách, presúvajú sa len v štátnych limuzínach, vrtuľníkoch či na jachtách.
Podľa platformy Dossier Center dostali chlapci dokonca krycie mená, aké používajú tajné služby. Putin ich nikdy verejne nespomenul, no pri nedávnom rozhovore so študentmi naznačil, že „malí“ z rodiny hovoria po čínsky.
Protikorupčná aktivistka Maria Pevčich zase upozornila, že ich súkromní učitelia zarábajú astronomické sumy – dvaja učitelia nemčiny majú podľa nej ročne inkasovať spolu takmer 300-tisíc eur.
Staršie dcéry: biotechnológie a biznis s miliardami
O oficiálnych dcérach sa vie viac. Maria Voroncovová (40) je biológia a endokrinologička, ktorá spoluzaložila medicínsky projekt pri Petrohrade. The Moscow Times píše, že projekt finančne podporil oligarcha Gennadij Timčenko.
Katerina Tichonovová, pôvodne študentka ázijských štúdií a rock’n’rollová tanečnica, je dnes manažérka technologických projektov s miliardovými rozpočtami. Ani jedna z nich sa však verejne pri otcovi neobjavuje.
Dcéra z aféry a podoba, ktorú nemožno prehliadnuť
Ďalšia špekulácia sa viaže k žene menom Svetlana Krivonogikh, ktorá mala byť v minulosti upratovačkou. Jej dcéra Elizaveta, známa aj ako influencerka Luiza Rozovová, podľa viacerých pozorovateľov nápadne pripomína Putina. Keď investigatívny portál Projekt v roku 2020 zverejnil o nej článok, stránku v Rusku okamžite zablokovali.
Prečo je téma detí taká citlivá
Západné médiá ako The Week či ruské nezávislé platformy pripomínajú, že utajovanie rodiny nie je len vecou súkromia. V autoritatívnych režimoch predstavuje rodina vládcu slabé miesto, ktoré môžu využiť politickí protivníci – či už cez otázky luxusného života, podnikateľských väzieb alebo morálnych výčitiek.
Napriek snahám Kremľa udržať všetko za zatvorenými dverami sa však Putinove deti predsa len dostávajú do povedomia – cez šport, podnikanie alebo sociálne siete. A práve tieto prieniky medzi osobným a verejným robia z témy jednu z najvýbušnejších, aké sa okolo ruského prezidenta vynárajú.