Ostrá reakcia Putina na Trumpove slová: Rusko nazval papierovým tigrom! Šéf Kremľa mu odkázal TOTO

SOČI - Ruský prezident Vladimir Putin vo vystúpení na Valdajskom klube v Soči ostro odpovedal na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý Rusko nazval „papierovým tigrom“. Zároveň komentoval Trumpov nový mierový plán pre Pásmo Gazy a nešetril kritikou na adresu NATO a európskych lídrov.
Svetlo na konci tunela
Putin vo svojom prejave uviedol, že iniciatíva Donalda Trumpa, ktorá má zastaviť vojnu v Pásme Gazy, by mohla byť „svetielkom na konci tunela“. Zdôraznil pritom, že kľúčom k mieru zostáva princíp dvoch štátov – palestínskeho a izraelského. Dodal, že bude dôležité sledovať, ako sa k Trumpovmu plánu postavia samotní Palestínčania.
Trump začiatkom týždňa oznámil, že Spojené štáty sú blízko dohody o ukončení bojov v Gaze. Tvrdil, že aj Hamas je pripravený rokovať. Podľa neho všetky strany súhlasili, no posledné slovo má práve palestínske hnutie. Americký prezident zároveň predstavil zámer vytvoriť Radu mieru, medzinárodný orgán, ktorý by dočasne spravoval Pásmo Gazy. Na jeho čele by mal stáť samotný Trump, pričom v orgáne by pôsobili aj ďalšie významné osobnosti – napríklad bývalý britský premiér Tony Blair.
„Papierový tiger“ a odpoveď Moskvy
Rezonanciu však vyvolala iná časť Putinovho prejavu. Reagoval na Trumpove slová, ktoré zopakoval minulý týždeň, keď označil Rusko za „papierového tigra“. „Ak sme papierový tiger, potom je ním aj NATO, ktoré s nami bojuje a nedokáže si poradiť,“ vyhlásil Putin.
Zdôraznil, že ruské jednotky postupujú na celej frontovej línii a že podľa neho proti nim dnes stojí prakticky celý NATO blok vedený Spojenými štátmi. „Ak chce niekto skúšať naše sily vo vojenskej oblasti, nech sa páči. Ruské protiopatrenia na seba nenechajú dlho čakať,“ dodal.
Putin zároveň pripomenul, že aliancia poskytuje Ukrajine zbrane, výcvik aj spravodajské dáta, a obvinil západných politikov z úmyselného šírenia paniky o tom, že Moskva by mohla zaútočiť na člena NATO. Takéto tvrdenia označil za „nezmyselné“.
Útoky na NATO a Európu
Ruský prezident ironicky odkázal európskym lídrom, aby sa „upokojili, pokojne spali a venovali sa vlastným problémom“, pričom ako príklad uviedol nepokoje na uliciach európskych miest. Podľa neho sú európski politici buď „extrémne nekompetentní, ak veria, že Rusko môže zaútočiť na NATO, alebo zámerne klamú svojim občanom“.
Situácia na fronte a podmienky Moskvy
Putin tvrdí, že ukrajinská armáda trpí nedostatkom vojakov a dezertérstvom, zatiaľ čo Rusko má dostatočné kapacity. Zopakoval, že Moskva nebude súhlasiť s ukončením bojov, pokiaľ sa Ukrajina úplne nestiahne z území, ktoré Rusko v roku 2022 anektovalo. Konkrétne spomenul, že Rusko kontroluje takmer celú Luhanskú oblasť, približne 81 percent Doneckej, tri štvrtiny Záporožskej a Chersonskej oblasti.