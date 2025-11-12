Streda12. november 2025, meniny má Svätopluk, Jonáš, zajtra Stanislav

Tajomstvo odhalené: Lavrova chce odvolávať Putinova dcéra! Snaží sa presviedčať otca

Vladimir Putin a jeho dcéra Jekaterina Tichonovová
Vladimir Putin a jeho dcéra Jekaterina Tichonovová (Zdroj: TASR/AP/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo, profimedia.sk)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MOSKVA - Podľa bývalého autora Putinových prejavov stojí za napätím medzi prezidentom a šéfom diplomacie jeho dcéra Jekaterina Tichonovová. Údajne presadzuje výmenu ministra a ukončenie vojny na Ukrajine.

Galljamov: Za spormi má stáť Tichonovová

Bývalý Putinov poradca a autor prejavov Abbás Galljamov tvrdí, že napätie medzi ruským prezidentom a ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom nevzniklo náhodou. Ako uviedol pre portál Daily Mail, podľa jeho informácií do situácie zasahuje prezidentova 39-ročná dcéra Jekaterina Tichonovová.

Podľa Galljamova Tichonovová otca presviedča, že Lavrov eskaluje situáciu a bráni ukončeniu vojny.

„Už pred pol rokom sa objavili informácie, že Tichonovová vraj opakovane hovorila s Putinom a tvrdila, že Lavrov situáciu zhoršuje,“ uviedol. Podľa neho sa snaží presadiť Lavrovovo odvolanie.

Pozadie: neuskutočnený summit s prezidentom Trumpom

V médiách sa objavili dohady, že konflikt súvisí aj s tým, že sa neuskutočnil dlho pripravovaný summit medzi Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Rokovania o stretnutí mal viesť Lavrov spolu s americkým ministrom zahraničia Marcom Rubiom, no Trump nakoniec summit zrušil.

Podľa Galljamova Tichonovová vyčítala Lavrovovi, že svojou agresivitou rokovania pokazil.

„Putinovi údajne povedala, že Lavrov bol príliš agresívny a jeho zvýšený hlas znemožnil dosiahnuť dohodu,“ tvrdí bývalý poradca.

„Mal byť nahradený už dávno“

Galljamov zároveň dodal, že Lavrov podľa neho nie je ministrom pre časy vojny: „Možno Putin konečne dal na svoju dcéru. A okrem toho má pravdu — Lavrov je prekážkou. Mal byť nahradený už dávno. Je ministrom zahraničia pre obdobia, keď Rusko víťazí.“

Lavrov sa na verejnosti neobjavil. Kremeľ mlčí

Špekulácie sa ešte posilnili tým, že Lavrova niekoľko dní nikto nevidel na verejnosti. Na nadchádzajúcom summite G20 ho podľa médií zastúpi Putinov poradca Maxim Oreškin.

Kremeľ prostredníctvom hovorcu Dmitrija Peskova všetky informácie o spore odmietol. „Tieto správy nemajú žiadny základ,“ uviedol pre agentúru Reuters.

Viac o téme: OdvolávanieRuskoVladimir PutinSergej LavrovKremeľJekaterina TichonovováAbbás Galljamov
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Investigatívne vyšetrovanie odhalilo: Toľkoto
Investigatívne vyšetrovanie odhalilo: Toľkoto má Putin tajných potomkov! Žijú v prísnom utajení
Zahraničné
Vladimir Putin a jeho
Putina už majú údajne dosť aj v Rusku: Nahradiť ho má TÁTO kráska! Je mu veľmi blízka
Zahraničné
Marija Vladimirovna Voroncovová
Putinova dcéra prehovorila: Poskytla znepokojujúci rozhovor, TOTO povedala o Rusku
Zahraničné
FOTO Vladimir Putin zakázal svojej
Pre Putinovu dcéru sankcie neplatia: Publikuje v prestížnych vedeckých časopisoch na Západe!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hlavný tréner Radoslav Antl a Matúš Mitošinka po domácej prehre Tatrana Prešov v Európskej lige s Fredericia HK
Hlavný tréner Radoslav Antl a Matúš Mitošinka po domácej prehre Tatrana Prešov v Európskej lige s Fredericia HK
Zoznam TV
Spojme sa na ľade: Hokejový kemp pre slovenské a ukrajinské deti v Banskej Bystrici
Spojme sa na ľade: Hokejový kemp pre slovenské a ukrajinské deti v Banskej Bystrici
Zoznam TV
Terminátor Kramár to rozbalil: V noci sa zobudím, trikrát si vrznem a... Studenková išla do kolien
Terminátor Kramár to rozbalil: V noci sa zobudím, trikrát si vrznem a... Studenková išla do kolien
Prominenti

Domáce správy

Analytici ukázali konkrétne čísla:
Analytici ukázali konkrétne čísla: O TIETO sumy prídu rodiny s deťmi aj jednotlivci pre konsolidáciu! Ide o stovky eur
Domáce
FOTO Exminister Krajčí sa posťažoval
Exminister Krajčí sa posťažoval na účet z poisťovne! Gigantický nárast za PZP pre manželku
Domáce
Vláda prerokuje návrh bilaterálnej
Vláda prerokuje návrh bilaterálnej zmluvy i doplnenie stavov cudzineckej polície
Domáce
V SNM otvorili unikátnu výstavu rozpohybovaných fotografií Ladislava Bielika o okupácii 1968
V SNM otvorili unikátnu výstavu rozpohybovaných fotografií Ladislava Bielika o okupácii 1968
Bratislava

Zahraničné

Vladimir Putin a jeho
Tajomstvo odhalené: Lavrova chce odvolávať Putinova dcéra! Snaží sa presviedčať otca
Zahraničné
Nemecká polícia zatkla muža:
Nemecká polícia zatkla muža: Vyzýval na zabitie politikov a sudcov, atentáty chcel financovať kryptomenami
Zahraničné
Príšerná rodinná tragédia: Matka
Príšerná rodinná tragédia: Matka sa obesila na ventilátore! Mala paniku z TOHTO hmyzu
Zahraničné
maďarský premiér Viktor Orbán
Maďarská vláda má začať realizovať dohody z Washingtonu: Potvrdil to premiér Orbán
Zahraničné

Prominenti

Nela Pocisková a Adam
Adam Bárdy je vždy vopred zvedavý, čo sa stane v Dunaji: Rozvod s Nelou? Sledujte, čo povedal
Domáci prominenti
Luboš Xaver Veselý
Vážna NEHODA známeho moderátora: Zrážka na DIAĽNICI D1 vo vysokej rýchlosti!
Domáci prominenti
Hviezda seriálu Krok za
Hviezda seriálu Krok za krokom: 20 rokov o nej nebolo počuť... Ten muž jej vymyl mozog!
Osobnosti
Česká lesbička potvrdila vzťah
Česká lesbička potvrdila vzťah s Dejdarom: Prvé slová!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Záhadný 3I/ATLAS vysiela rádiové
Záhada z vesmíru sa prehlbuje: Signál od 3I/ATLAS môže otvoriť nové možnosti výskumu! Vedci netušili, že to je možné
Zaujímavosti
Štúdia odhalila TABU tému:
Štúdia odhalila TABU tému: Hmotnosť v detstve rozhoduje o tom, ČO skrývate v nohaviciach! Ako to je možné?
Zaujímavosti
Je zdravé používať vibrátor?
Je zdravé používať vibrátor? Čo hovoria odborníci o prínosoch pre telo aj psychiku
vysetrenie.sk
Influencerka si dala zlomiť
Neuveriteľná premena: Influencerka si dala ZLOMIŤ REBRÁ a podstúpila desiatky zákrokov! Dnes ju rodina nespoznáva
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce

Ekonomika

Koniec jednej éry? Traja mladíci zosadili z trónu miliardárov samotného Marka Zuckerberga!
Koniec jednej éry? Traja mladíci zosadili z trónu miliardárov samotného Marka Zuckerberga!
Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Očakávaný obchvat Prešova napreduje: Motoristi sa môžu čoskoro tešiť na novinku!
Očakávaný obchvat Prešova napreduje: Motoristi sa môžu čoskoro tešiť na novinku!
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!

Šport

Juraj Slafkovský na domácom ľade: Online prenos zo zápasu Montreal – Los Angeles
Juraj Slafkovský na domácom ľade: Online prenos zo zápasu Montreal – Los Angeles
Juraj Slafkovský
Dalibor Dvorský vs. Samuel Honzek: Online prenos zo slovenského zápasu St. Louis – Calgary
Dalibor Dvorský vs. Samuel Honzek: Online prenos zo slovenského zápasu St. Louis – Calgary
NHL
FOTO Ledecká dokáže upútať nielen na zasneženom svahu: Pikantné zábery lanária oči fanúšikov
FOTO Ledecká dokáže upútať nielen na zasneženom svahu: Pikantné zábery lanária oči fanúšikov
Ostatné
Smutné, ale logické: Ronaldo prehovoril o MS 2026, jasný odkaz do futbalového sveta
Smutné, ale logické: Ronaldo prehovoril o MS 2026, jasný odkaz do futbalového sveta
MS vo futbale

Auto-moto

Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Viac ako 75 % ľudí vykonáva svoju prácu bez nadšenia: Gallup odhalil krízovú realitu pracovného sveta
Viac ako 75 % ľudí vykonáva svoju prácu bez nadšenia: Gallup odhalil krízovú realitu pracovného sveta
Pre zamestnávateľov
Stroje preberajú vašu prácu – ale čo s vašou identitou? Zistite, čo naozaj zostane ľuďom v ére AI
Stroje preberajú vašu prácu – ale čo s vašou identitou? Zistite, čo naozaj zostane ľuďom v ére AI
Motivácia a produktivita
Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Zaujímavé pracovné ponuky
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Rady a tipy
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Rady a tipy

Technológie

Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Veda a výskum
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
Android
Rusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľné
Rusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľné
Armádne technológie
O tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppu
O tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppu
Návody

Bývanie

Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!

Pre kutilov

Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Recepty
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takto jednotlivé znamenia zvládajú tlak a zodpovednosť: Kozorožec plánuje, Ryby unikajú a ako je to s vami?
Partnerské vzťahy
Takto jednotlivé znamenia zvládajú tlak a zodpovednosť: Kozorožec plánuje, Ryby unikajú a ako je to s vami?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Analytici ukázali konkrétne čísla:
Domáce
Analytici ukázali konkrétne čísla: O TIETO sumy prídu rodiny s deťmi aj jednotlivci pre konsolidáciu! Ide o stovky eur
Exminister Krajčí sa posťažoval
Domáce
Exminister Krajčí sa posťažoval na účet z poisťovne! Gigantický nárast za PZP pre manželku
Vladimir Putin a jeho
Zahraničné
Tajomstvo odhalené: Lavrova chce odvolávať Putinova dcéra! Snaží sa presviedčať otca
Čaká nás krutá zima?
Domáce
Čaká nás krutá zima? Meteorológovia sú znepokojení vývojom nad polárnym kruhom:

Ďalšie zo Zoznamu