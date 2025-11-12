Tajomstvo odhalené: Lavrova chce odvolávať Putinova dcéra! Snaží sa presviedčať otca

MOSKVA - Podľa bývalého autora Putinových prejavov stojí za napätím medzi prezidentom a šéfom diplomacie jeho dcéra Jekaterina Tichonovová. Údajne presadzuje výmenu ministra a ukončenie vojny na Ukrajine.
Galljamov: Za spormi má stáť Tichonovová
Bývalý Putinov poradca a autor prejavov Abbás Galljamov tvrdí, že napätie medzi ruským prezidentom a ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom nevzniklo náhodou. Ako uviedol pre portál Daily Mail, podľa jeho informácií do situácie zasahuje prezidentova 39-ročná dcéra Jekaterina Tichonovová.
Podľa Galljamova Tichonovová otca presviedča, že Lavrov eskaluje situáciu a bráni ukončeniu vojny.
„Už pred pol rokom sa objavili informácie, že Tichonovová vraj opakovane hovorila s Putinom a tvrdila, že Lavrov situáciu zhoršuje,“ uviedol. Podľa neho sa snaží presadiť Lavrovovo odvolanie.
Pozadie: neuskutočnený summit s prezidentom Trumpom
V médiách sa objavili dohady, že konflikt súvisí aj s tým, že sa neuskutočnil dlho pripravovaný summit medzi Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Rokovania o stretnutí mal viesť Lavrov spolu s americkým ministrom zahraničia Marcom Rubiom, no Trump nakoniec summit zrušil.
Podľa Galljamova Tichonovová vyčítala Lavrovovi, že svojou agresivitou rokovania pokazil.
„Putinovi údajne povedala, že Lavrov bol príliš agresívny a jeho zvýšený hlas znemožnil dosiahnuť dohodu,“ tvrdí bývalý poradca.
„Mal byť nahradený už dávno“
Galljamov zároveň dodal, že Lavrov podľa neho nie je ministrom pre časy vojny: „Možno Putin konečne dal na svoju dcéru. A okrem toho má pravdu — Lavrov je prekážkou. Mal byť nahradený už dávno. Je ministrom zahraničia pre obdobia, keď Rusko víťazí.“
Lavrov sa na verejnosti neobjavil. Kremeľ mlčí
Špekulácie sa ešte posilnili tým, že Lavrova niekoľko dní nikto nevidel na verejnosti. Na nadchádzajúcom summite G20 ho podľa médií zastúpi Putinov poradca Maxim Oreškin.
Kremeľ prostredníctvom hovorcu Dmitrija Peskova všetky informácie o spore odmietol. „Tieto správy nemajú žiadny základ,“ uviedol pre agentúru Reuters.