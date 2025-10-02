Ostrý odkaz Kremľa Američanom: Reaguje na slová o zbrojení! Varovanie znie jasne

MOSKVA - Slová šéfa Pentagónu o tom, že „éra ministerstva obrany sa skončila“, vyvolali okamžitú reakciu Kremľa. Putinov hovorca Dmitrij Peskov zopakoval, že Moskva posilňuje armádu, no vraj zostáva otvorená diplomacii.
Americké posolstvo z Quantica
Na vojenskej základni Quantico zazneli v utorok tvrdé slová. Minister obrany USA Pete Hegseth generálom oznámil: „Vitajte na ministerstve vojny, pretože éra ministerstva obrany skončila.“ Pripomenul aj staré heslo zo svojej prvej jednotky: „Tí, čo chcú mier, sa musia pripravovať na vojnu.“
Práve tieto výroky odštartovali reakciu Moskvy.
Peskov: Aj my zbrojíme, ale hovoríme o mieri
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reagoval prostredníctvom vyjadrenia pre ruské médiá. „Aj my sme odhodlaní posilňovať naše ozbrojené sily a zároveň plne podporovať mier. Zostávame otvorení riešeniu všetkých problémov, vrátane ukrajinskej krízy, politickými a diplomatickými prostriedkami,“ uviedol podľa The Moscow Times.
Dodal, že známe príslovie „Kto chce mier, nech sa pripraví na vojnu“ patrí k obľúbeným citátom politikov po celom svete. Zároveň zdôraznil, že Moskva pozorne sleduje vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa i ďalších lídrov Spojených štátov.
Trump kritizuje Putina
Do debaty sa v Quanticu zapojil aj americký prezident Donald Trump. Ruskému lídrovi odkázal, že vojna na Ukrajine sa zmenila na dlhé fiasko. „Povedal som Putinovi: ‚Nevyzeráš dobre. Štyri roky vedieš vojnu, ktorá mala trvať týždeň. Si papierový tiger?‘“ citovali ho prítomní novinári.
Trump tak naznačil, že ruská vojenská sila je menšia, než sa snaží prezentovať samotný Kremeľ.
Ukrajinská otázka zostáva otvorená
Prezidentove slová zapadajú do jeho predchádzajúcich vyjadrení na sociálnych sieťach. Tam naznačil, že Kyjev by mohol získať späť všetky okupované územia a možno zájsť ešte ďalej.
Reakcia Peskova tak ukazuje, že Moskva sa cíti byť priamo oslovená americkou rétorikou. Na jednej strane zdôrazňuje potrebu zbrojenia, na druhej strane sa snaží vystupovať ako hráč, ktorý neodmieta vyjednávanie.