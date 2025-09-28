Prezidentské voľby v Guinei sú naplánované na 28. december

CONAKRY - Prezidentské voľby v Guinei sa uskutočnia 28. decembra, oznámila vláda tejto armádou ovládanej krajiny v dekréte, ktorý v sobotu odznel prostredníctvom štátnej televízie. Informuje agentúra AFP.
Nová ústava a termín volieb
Oznámenie o dátume volieb prišlo deň po tom, ako Najvyšší súd potvrdil výsledok referenda a schválil prijatie novej ústavy. Podľa novej ústavy môžu členovia vojenskej junty kandidovať na post prezidenta. Ústava tiež predĺži prezidentské funkčné obdobie z piatich na sedem rokov s možnosťou jedného znovuzvolenia a vytvorí senát, v ktorom tretinu senátorov priamo vymenuje prezident.
Opozičné strany vyzývali voličov, aby bojkotovali referendum, ktoré sa konalo 21. septembra. Obvinili vodcu vojenskej junty Mamadyho Doumbouyu, že ho chce využiť na udržanie sa pri moci. Najvyšší súd však ich piatkovú žiadosť o zrušenie výsledkov referenda odmietol.
Doumbouya plánuje kandidovať
V septembri 2021 Doumbouya zosadil 84-ročného prezidenta Alphu Condého, čím chcel - podľa vlastných slov - zabrániť upadnutiu Guiney do chaosu. Podľa agentúry AFP všetko nasvedčuje tomu, že Doumbouya bude kandidovať na prezidenta, hoci predtým sľúbil, že tak neurobí.
Organizácie zaoberajúce sa ochranou ľudských práv obvinili vojenský režim, že necháva bez stopy miznúť svojich politických oponentov a umlčuje kritické hlasy médií. Režim vlani rozpustil viac ako 50 politických strán. Niekoľko týždňov pred referendom tiež pozastavil činnosť troch hlavných opozičných strán, čím im znemožnil organizovať zhromaždenia a komunikovať s obyvateľstvom.