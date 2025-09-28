Voľby v Česku by podľa prieskumu STEM vyhralo ANO, je však pod 30 percentami

PRAHA - Voľby do Poslaneckej snemovne českého parlamentu by vyhralo hnutie ANO so ziskom 29,3 percenta hlasov, čo je jeho druhý najhorší výsledok od januára tohto roka. Druhá by skončila koalícia Spolu s 20,5 percentami hlasov, nasledovaná hnutím Sloboda a priama demokracia (SPD, 13,4 percenta) a Starostovia a nezávislí (STAN, 11,7 percenta). Piráti prvýkrát v tomto roku prekročili hranicu desiatich percent. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky agentúry STEM pre televíziu CNN Prima News.
Piráti by získali 10,1 percenta hlasov, a do Snemovne by tesne prekĺzli Motoristi (5,9 percenta) a Stačilo! (5,5 percenta). Podľa prepočtu na mandáty by malo podľa súčasného prieskumu hnutie ANO v dolnej komore 66 kresiel, Spolu 44 kresiel, SPD by disponovalo 27 poslancami a STAN by ich mali 24. Piráti by potom mali v Snemovni 21 hlasov, Motoristi desať a Stačilo! osem, spresňuje server Novinky.cz.
Analytici z agentúry STEM zrealizovali prieskum v troch vlnách v období od 10. do 26. septembra. Zúčastnilo sa na ňom viac než 1400 respondentov z celej ČR. Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa uskutočnia 3. a 4. októbra.