Nedeľa28. september 2025, meniny má Václav, zajtra Michal, Michael, Michaela

Voľby v Česku by podľa prieskumu STEM vyhralo ANO, je však pod 30 percentami

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PRAHA - Voľby do Poslaneckej snemovne českého parlamentu by vyhralo hnutie ANO so ziskom 29,3 percenta hlasov, čo je jeho druhý najhorší výsledok od januára tohto roka. Druhá by skončila koalícia Spolu s 20,5 percentami hlasov, nasledovaná hnutím Sloboda a priama demokracia (SPD, 13,4 percenta) a Starostovia a nezávislí (STAN, 11,7 percenta). Piráti prvýkrát v tomto roku prekročili hranicu desiatich percent. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky agentúry STEM pre televíziu CNN Prima News.

Piráti by získali 10,1 percenta hlasov, a do Snemovne by tesne prekĺzli Motoristi (5,9 percenta) a Stačilo! (5,5 percenta). Podľa prepočtu na mandáty by malo podľa súčasného prieskumu hnutie ANO v dolnej komore 66 kresiel, Spolu 44 kresiel, SPD by disponovalo 27 poslancami a STAN by ich mali 24. Piráti by potom mali v Snemovni 21 hlasov, Motoristi desať a Stačilo! osem, spresňuje server Novinky.cz.

Analytici z agentúry STEM zrealizovali prieskum v troch vlnách v období od 10. do 26. septembra. Zúčastnilo sa na ňom viac než 1400 respondentov z celej ČR. Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa uskutočnia 3. a 4. októbra.

Viac o téme: PrieskumVoľbyČeskoANO
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prezidentské voľby v Guinei
Prezidentské voľby v Guinei sú naplánované na 28. december
Zahraničné
Ilustračné foto
Deň pred voľbami zaznamenali v Moldavsku nárast útokov na webstránky vlády
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Ilustračné foto
V Moldavsku sa v nedeľu začali parlamentné voľby: Rozhodnú o smere krajiny k Moskve alebo EÚ
Zahraničné
Ľudia sa účastnia kampane
Moldavsko zakázalo ďalšej proruskej strane účasť v nedeľňajších voľbách
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Sidi Bou Said: Jedno z najkrajších mestečiek sveta preslávila aj filmová Angelika
Sidi Bou Said: Jedno z najkrajších mestečiek sveta preslávila aj filmová Angelika
Cestovanie
Deň ozbrojených síl SR a príhovor prezidenta SR
Deň ozbrojených síl SR a príhovor prezidenta SR
Správy
Stretnutie premiéra Fica s maďarským premiérom Viktorom Orbánom na Moste Márie Valérie
Stretnutie premiéra Fica s maďarským premiérom Viktorom Orbánom na Moste Márie Valérie
Správy

Domáce správy

Polícia žiada verejnosť o
Polícia žiada verejnosť o pomoc: FOTO Ide o vyšetrovanie krádeže na čerpacej stanici v Stupave
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Dobrá správa! Peter (65)
Dobrá správa! Peter (65) bol dva dni nezvestný, našiel sa
Domáce
Na bezpečnosť bude v
Na bezpečnosť bude v Žiline pre futbal dohliadať viac policajtov
Domáce
Prezident Pellegrini vyzval na modernizáciu armády: Slovensko musí byť pripravené na nové hrozby
Prezident Pellegrini vyzval na modernizáciu armády: Slovensko musí byť pripravené na nové hrozby
Myjava

Zahraničné

Zomrel vodca mormónskej cirkvi:
Zomrel vodca mormónskej cirkvi: Dožil sa krásnych 101 rokov
Zahraničné
FOTO Viktor Orbán a Robert
Fico chce Slovensko budovať tak, ako Orbán v Maďarsku! V Ostrihome lietali lichôtky a sľuby spolupráce
Zahraničné
Mrazivé VAROVANIE Zelenského: Putin
Mrazivé VAROVANIE Zelenského: Putin pripravuje útok na ďalšiu európsku krajinu! TOTO to má dokazovať
Zahraničné
Voľby v Česku by
Voľby v Česku by podľa prieskumu STEM vyhralo ANO, je však pod 30 percentami
Zahraničné

Prominenti

Janice Dickinson
Supermodelka Janice Dickinson (70) ŽALUJE televíziu: Potkla sa o KÁBEL... Spadla rovno na tvár!
Zahraniční prominenti
Líder Iné Kafe Vratko
Líder Iné Kafe Vratko Rohoň posiela jasný odkaz verejnosti: Takto to vidí on s pohlaviami!
Domáci prominenti
TRÁPENIE českej herečky (41):
TRÁPENIE českej herečky (41): Kvôli rakovine prišla o hlas... Znova sa učila rozprávať!
Domáci prominenti
Záhadné úmrtia celebrít Natalie Wood
ZÁHADNÁ SMRŤ krásnej herečky (†43): Našli ju MŔTVU na nafukovačke... Podozrivá výpoveď manžela!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Šokujúce priznanie matky: Telo
Šokujúce priznanie matky: Telo svojej dcéry ukrývala celé dve desaťročia v mraziacom boxe
Zaujímavosti
Mal byť holubicou, stal
Mal byť holubicou, stal sa sliepkou: Zvláštnejší kostol ste zaručene nevideli
dromedar.sk
Zábava alebo psychický teror?
Zábava alebo psychický teror? Mini zariadenie priviedlo ženu k slzám a ukončilo vzťah! Priateľ sa bráni, bol to len žart
Zaujímavosti
Hostia ostali v nemom
Hostia ostali v nemom úžase: To naozaj im dali zaplatiť aj za toto? Ďalší bizarný účet z reštaurácie rozvíril vášne
Zaujímavosti

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

Bude z lietania v Európe luxus? Veľkí majú dostať na novú daň odklad, malí ju majú platiť okamžite!
Bude z lietania v Európe luxus? Veľkí majú dostať na novú daň odklad, malí ju majú platiť okamžite!
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
Otvorením obchvatu to nekončí: Jozef Ráž prezradil, čo všetko sa chystá pri Košiciach! (foto)
Otvorením obchvatu to nekončí: Jozef Ráž prezradil, čo všetko sa chystá pri Košiciach! (foto)
Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)
Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)

Šport

Prehrávali už 0:6, potom vstali z popola: Bundesliga zažila neskutočné gólové šialenstvo!
Prehrávali už 0:6, potom vstali z popola: Bundesliga zažila neskutočné gólové šialenstvo!
Bundesliga
Červená karta pre brankára belasých: Rozdiel triedy, náhradný brankár inkasoval dvakrát
Červená karta pre brankára belasých: Rozdiel triedy, náhradný brankár inkasoval dvakrát
MONACObet liga
FOTO Veľká novinka v živote Martina Fehérváryho: Dozvedel sa nádhernú správu
FOTO Veľká novinka v živote Martina Fehérváryho: Dozvedel sa nádhernú správu
NHL
HC Slovan Bratislava – Vlci Žilina: Online prenos zo 7. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – Vlci Žilina: Online prenos zo 7. kola Tipsport ligy
Tipsport liga

Auto-moto

Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky

Kariéra a motivácia

Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Motivácia a inšpirácia
Vyberte si z TOP 3 ponuky s platom až do 2 500 €: prinesú vám lepší plat, benefity a nové výzvy
Vyberte si z TOP 3 ponuky s platom až do 2 500 €: prinesú vám lepší plat, benefity a nové výzvy
Zaujímavé pracovné ponuky
Máte pocit, že vás v práci nikto nechápe?
Máte pocit, že vás v práci nikto nechápe?
Vzťahy na pracovisku
Toto je dôvod, prečo väčšina ľudí nečíta knihy. A ako to zmeniť aj s minimom času?
Toto je dôvod, prečo väčšina ľudí nečíta knihy. A ako to zmeniť aj s minimom času?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Žerbo rezy: Zákusok, ktorý nesklame ani víkendových maškrtníkov
Žerbo rezy: Zákusok, ktorý nesklame ani víkendových maškrtníkov
Výber receptov
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Rady a tipy

Technológie

Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
Veda a výskum
Nová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovať
Nová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovať
Windows
„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké
„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké
Android
Pred 74-tisíc rokmi sopečná erupcia zdevastovala povrch Zeme: Výskumníci nedokážu pochopiť, ako dokázali naši predkovia prežiť
Pred 74-tisíc rokmi sopečná erupcia zdevastovala povrch Zeme: Výskumníci nedokážu pochopiť, ako dokázali naši predkovia prežiť
Veda a výskum

Bývanie

Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiaria interiér a prežijú skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiaria interiér a prežijú skoro všetko

Pre kutilov

Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Recepty
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Na rande vyzeral ako nudný chlapík: Potom mi porozprával svoj životný príbeh a mne padla sánka
Sex a vzťahy
Na rande vyzeral ako nudný chlapík: Potom mi porozprával svoj životný príbeh a mne padla sánka
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Viktor Orbán a Robert
Zahraničné
Fico chce Slovensko budovať tak, ako Orbán v Maďarsku! V Ostrihome lietali lichôtky a sľuby spolupráce
Mrazivé VAROVANIE Zelenského: Putin
Zahraničné
Mrazivé VAROVANIE Zelenského: Putin pripravuje útok na ďalšiu európsku krajinu! TOTO to má dokazovať
Ilustračné foto
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Letecký poplach nad celou Ukrajinou: Poľsko reagovalo uzáverou neba
Dobrá správa! Peter (65)
Domáce
Dobrá správa! Peter (65) bol dva dni nezvestný, našiel sa

Ďalšie zo Zoznamu