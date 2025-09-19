Indonézsku provinciu Stredná Papua zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,1

JAKARTA - Indonézskou provinciou Stredná Papua otriaslo v piatok ráno miestneho času plytké zemetrasenie s magnitúdou 6,1. Informuje o tom agentúra AFP odvolávajúca sa na údaje americkej geologickej služby (USGS).
Epicentrum otrasov sa nachádzalo 28 kilometrov južne od mesta Nabire ležiaceho v indonézskej časti tichomorského ostrova Nová Guinea, ktorý je rozdelený medzi Indonéziu a Papuu-Novú Guineu.
Otrasy mali vychádzať z hĺbky 24 kilometrov
Kým USGS informovala, že zemetrasenie malo magnitúdu 6,1 a vychádzalo z hĺbky desiatich kilometrov, indonézska agentúra BMKG stanovila magnitúdu na 6,6, pričom otrasy podľa nej vychádzali z hĺbky 24 kilometrov a hlásila aj viacero slabších dotrasov.
V Indonézii, rozkladajúcej sa na viac ako 17.000 ostrovoch, sú zemetrasenia časté, pretože leží na tzv. ohnivom kruhu. Týmto termínom sa označuje oblasť zvýšenej seizmickej aktivity, ktorá obkolesuje základňu Tichého oceánu, kde sa stretávajú viaceré tektonické dosky.