Blanár absolvoval v New Yorku prvú sériu bilaterálnych rokovaní

NEW YORK - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v nedeľu a v pondelok (21. a 22. 9.) absolvoval v sídle Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku bilaterálne rokovania s ministerskými náprotivkami z Ukrajiny, Guiney-Bissau a Gruzínska. Spoločne s prezidentom SR Petrom Pellegrinim sa stretli s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
V rámci programu 80. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku absolvoval šéf slovenskej diplomacie rokovanie s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom. Schôdzka nadviazala na rokovania medzi slovenským premiérom Robertom Ficom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré sa uskutočnili 5. septembra pri Užhorode.
Šéf slovenskej diplomacie rokoval aj s ministerkou zahraničných vecí Gruzínska Makou Bočorišviliovou, pričom témami bilaterálneho rokovania boli vnútropolitická situácia v krajine, nadchádzajúce gruzínske voľby, ako tiež otázky týkajúce sa regionálneho dialógu a vzťahov s Európskou úniou.
Podľa Blanára má Slovensko záujem o ďalšie spolupráce s Gruzínskom
„Slovensko má veľký záujem o ďalšie prehlbovanie spolupráce s Gruzínskom. Podporujeme urýchlenie vzniku slovensko-gruzínskej medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu,“ uviedol Blanár a potvrdil podporu územnej celistvosti Gruzínska. Obaja zhodne prejavili záujem obnoviť dialóg v oblastiach dopravy či bezpečnosti s cieľom posilniť vzájomný obchodný obrat, ktorý v minulom roku presiahol 55 miliónov eur.
S ministrom zahraničných vecí, medzinárodnej spolupráce a spoločenstiev Guinea-Bissau Carlosom Henrique de Jesus Pinto Pereirom diskutoval Blanár o vzájomnej podpore oboch krajín na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na obdobie rokov 2028 až 2029. Dohodli sa na obnovení spolupráce v oblasti vzdelávania prostredníctvom výmenných pobytov pre študentov, ktoré boli tradičnou súčasťou vzťahov už v časoch bývalého Československa.
Spolu s prezidentom SR Pellegrinim sa v pondelok šéf slovenskej diplomacie zúčastnil na stretnutí s generálnym tajomníkom OSN. Diskutovali o aktuálnom vývoji situácie na Ukrajine a v Pásme Gazy, s potrebou rešpektovať medzinárodné právo a Chartu OSN, ktoré sú nevyhnutnými pri riešení konfliktov vo svete. Hovorili aj o zefektívnení fungovania OSN v rámci iniciatívy UN80, ktorú predstavil generálny tajomník, ako i nových globálnych výziev - klimatických zmien či rozvoja umelej inteligencie. Hovorili tiež o možnosti presunu vybraných agentúr OSN do Bratislavy.