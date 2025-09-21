Archeológovia v úžase: Najstaršie múmie na svete odhalili šokujúce tajomstvá! Desivé rituály smrti

CANBERRA - Vedci narazili na objav, ktorý prepísal dejiny! Našli totiž najstaršie múmie sveta, niektoré z nich majú neuveriteľných 12-tisíc rokov. Tieto telá boli uchovávané pomocou dymu a odhaľujú šokujúce pohrebné rituály dávnych ľudí.
Medzinárodný tím odborníkov z Austrálskej národnej univerzity v Canberre skúmal desiatky archeologických nálezísk naprieč juhovýchodnou Áziou. Ich pozornosť pritiahli pozostatky tiel, ktoré sa odlišovali od bežných pohrebov z pre-neolitického obdobia. Telá boli totiž zámerne vystavené dymu a ohňu, vďaka čomu sa vysušili a vydržali neporušené tisíce rokov.
Najstaršie známe príklady umelej mumifikácie na svete
Podobné techniky sa v neskorších časoch zaznamenali aj u kmeňov v Austrálii či na Novej Guinei. Vedci preto usudzujú, že práve ide o najstaršie známe príklady umelej mumifikácie na svete, informuje na svojom webe NeedToKnow. V tropickom podnebí, kde vysoká vlhkosť a horúčava spôsobujú rýchly rozklad tiel, bolo dymenie telies tým najúčinnejším spôsobom, ako zosnulých uchovať.
Mumifikácia za cestu k nesmrteľnosti
Výskumníci však zdôrazňujú, že nejde iba o praktický postup. Starostlivé a opakované rituály naznačujú hlbší duchovný rozmer. U niektorých komunít, ako boli napríklad Anga, prevládala viera, že duch zosnulého sa cez deň voľne pohybuje a v noci sa vracia späť do tela mumie. Iné skupiny, ako Taramindjeri z Južnej Austrálie, považovali mumifikáciu za cestu k nesmrteľnosti.
Podľa odborníkov tieto nálezy vrhajú nové svetlo na symboliku smrti v najstarších ľudských spoločenstvách. Ukazujú, že už dávne kultúry mali vybudované komplexné predstavy o posmrtnom živote a že mŕtvi zohrávali dôležitú úlohu aj v každodennom duchovnom živote komunity. Výsledky výskumu boli zverejnené v prestížnom vedeckom časopise PNAS 15. septembra.