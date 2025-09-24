Americká aerolinka musela zastaviť lety v USA a Kanade, dôvod je nejasný!

WASHINGTON - Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) s odvolaním sa na technologický problém dnes ráno od 6: 48 SELČ do 7: 33 SELČ zastavil lety spoločnosti United Airlines na amerických a kanadských letiskách. Informovala o tom agentúra Reuters.
Opatrenie malo pôvodne platiť do 9:00 SELČ, uviedol úrad. Konkrétne dôvody známe nie sú, aerolinky sa k situácii zatiaľ nevyjadrili. United Airlines musela už pred mesiacom pre poruchu systému na niekoľko hodín uzemniť lety na hlavných amerických letiskách vrátane Newarku, Denveru, Houstonu a Chicaga. To vtedy spôsobilo rozsiahle meškania.
Na konci minulého týždňa narušil prevádzku na niektorých európskych letiskách kyberútok na systémy pre elektronické odbavovanie firmy Collins Aerospace. S problémami sa potýkali cestujúci v Berlíne, Londýne, Dubline alebo Bruseli. Situáciu na letisku v Berlíne skomplikoval fakt, že z nemeckej metropoly odlietali účastníci nedeľňajšieho maratónu. Nie je jasné, kto za útokom stál. Odborníci uviedli, že by mohlo ísť o hackerov, zločinecké organizácie alebo štátnych aktérov.