Proruskí hackeri sa prihlásili k útokom na weby dánskych politických strán pred voľbami

KODAŇ - K pondelkovým útokom na webové stránky viacerých dánskych politických strán sa prihlásili proruskí hekeri. K ich útokom došlo v predvečer komunálnych a regionálnych volieb, informuje agentúra AFP.
Weby Konzervatívnej ľudovej strany a Jednotnej kandidátky boli v pondelok ráno nakrátko nedostupné, informoval reportér AFP. Kybernetický útok zasiahol tiež online denník The Copenhagen Post v angličtine. „Vážení čitatelia, naša webová stránka je v súčasnosti nedostupná... Dánska obranná spravodajská služba nás informovala, že išlo pravdepodobne o DDoS útok, ktorého cieľom sme boli v dôsledku pozornosti venovanej lokálnym voľbám,“ uviedol The Copenhagen Post na Instagrame. Pri DDoS útoku páchatelia preťažia webovú stránku, sieť či inú online službu veľkým množstvom požiadaviek a tým ju znefunkčnia.
Proruská heckerská skupina NoName057 na sociálnych sieťach potvrdila, že útočila na weby niekoľkých dánskych politických strán aj verejnoprávneho vysielateľa DR. Ten uviedol, že „nezaregistroval žiadne incidenty, ktoré by ovplyvnili schopnosť DR fungovať normálne“. Rovnaká skupina sa minulý týždeň prihlásila ku kybernetickým útokom na dánske štátne webové stránky, spoločnosť z oblasti obranného sektora a na systémy viacerých dánskych obcí. Dánska spravodajská služba začiatkom novembra varovala, že v súvislosti s komunálnymi voľbami existuje vysoká pravdepodobnosť kybernetických útokov.