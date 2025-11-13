Dánsko zasiahli proruskí hackeri: Napadli štátne weby aj obrannú firmu

KODAŇ - Hackeri vo štvrtok zaútočili na dánske štátne webové stránky a spoločnosť z oblasti obranného sektora, uviedol dánsky úrad civilnej ochrany. Dodal, že k útoku sa prihlásili proruskí hackeri. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Úrad bol „informovaný, že viaceré dánske spoločnosti a webové stránky momentálne čelia výpadkom a prevádzkovým narušeniam v dôsledku DDoS útokov“, uvádza sa vo vyhlásení poskytnutom francúzskej tlačovej agentúre. Úrad dodal, že situáciu pozorne sleduje v spolupráci s dánskou vojenskou spravodajskou službou. Pri útoku typu DDoS sa páchatelia snažia narušiť alebo znefunkčniť webovú stránku, sieť či inú online službu tým, že ju preťažia veľkým množstvom požiadaviek.
Kyberútoky zasiahli štátne systémy
Proruská hackerská skupina známa ako NoName057 na sociálnych sieťach uviedla, že zaútočila na dánske webové stránky vrátane ministerstva dopravy a portálu verejného sektora Borger.dk, ktorý poskytuje prístup k informáciám o verejných orgánoch a ich online službách. Dodala, že zaútočila aj na spoločnosť Terma - dánskeho výrobcu v oblasti obrany a leteckého priemyslu, ktorá túto informáciu potvrdila.
„Sme dobre pripravení na riešenie tohto druhu kybernetických útokov a konali sme rýchlo. Nedošlo k žiadnemu narušeniu bezpečnosti a neboli stratené žiadne údaje,“ povedal pre AFP hovorca spoločnosti Terma Tobias Brun-Falkencrone. V stredu skupina oznámila, že zaútočila na systémy viacerých dánskych obcí, a to niekoľko dní pred komunálnymi a regionálnymi voľbami v krajine, ktorá patrí medzi najväčších podporovateľov Ukrajiny.