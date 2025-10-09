Poplach v európskej krajine: Chystá sa na núdzovú situáciu! Varovanie pre ľudí aj firmy

KODAŇ - Dánska národná banka varovala obyvateľov aj firmy, že pri digitálnom kolapse by mohli zostať bez prístupu k peniazom. Vydala preto sériu odporúčaní – od záložných kariet až po hotovosť v peňaženke.
Pripravení aj na zlyhanie siete
Dánsko patrí medzi krajiny s najmodernejším platobným systémom v Európe. Napriek tomu centrálna banka upozorňuje, že ani ten najspoľahlivejší systém nie je neomylný.
„Náš platobný systém je bezpečný, no výpadok siete Nets a rozsiahle poruchy elektriny v Španielsku ukázali, že občania aj obchody musia byť pripravení na alternatívy,“ povedal pre agentúru Ritzau guvernér Dánskej národnej banky Ulrik Nødgaard.
Dve karty a aplikácia ako minimum
Banka odporúča, aby mal každý Dán aspoň dve platobné karty od rôznych spoločností, napríklad Visa a Mastercard či domácu Dankort. Ak by zlyhal jeden poskytovateľ, druhá karta môže zachrániť situáciu.
Dôležité je mať tiež mobilnú bankovú aplikáciu, ktorá umožní rýchly prevod medzi účtami bez potreby terminálu.
Stará istota – hotovosť
Najjednoduchším riešením však zostáva klasická hotovosť. Centrálna banka odporúča nosiť pri sebe aspoň 800 dánskych korún (približne 107 eur), ideálne v menších bankovkách a minciach.
Počíta sa totiž aj s možnosťou, že pri globálnom výpadku nebude fungovať ani výber z bankomatu.
Platby aj bez internetu
Od roku 2026 plánuje Dánsko zaviesť offline platby kartou vo všetkých supermarketoch a lekárňach. Teda aj bez pripojenia k internetu.
Už dnes má viac než 80 % Dánov embosovanú kartu, ktorou možno zaplatiť pomocou starších mechanických zariadení, tzv. imprinterov. Do konca tohto roka by ich podľa plánov mali vlastniť všetci občania.
Obchody pripravené na tmu
Najväčšie obchodné siete Netto, Bika a Fotex modernizujú viac ako päťdesiat predajní, aby dokázali fungovať niekoľko dní aj bez elektriny. Cieľom je udržať základné zásobovanie v chode aj počas dlhších výpadkov sietí.
Istota v neistých časoch
Dánska národná banka týmto krokom reaguje na rastúce obavy z kyberútokov, porúch infraštruktúry a možných blackoutov v Európe. Jej odkaz je jasný – digitálny svet je pohodlný, no nie neporaziteľný.