Rusko je v koncoch: Letecká doprava kolabuje! Moskva žiada o výnimky zo sankcií

MOSKVA - Rusko nalieha na Medzinárodnú organizáciu pre civilné letectvo (ICAO), aby mu zmiernila sankcie týkajúce sa leteckých náhradných dielov a označila ich za "nezákonné donucovacie opatrenia". Informovala o tom dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na oboznámený zdroj. Kvôli západným sankciám uvaleným na Moskvu po začiatku invázie na Ukrajinu stratilo Rusko prístup k lietadlám vyrábaným v zahraničí a k náhradným dielom k nim.
Ruské aerolínie tak časti pre viac ako 700 lietadiel väčšinou značky Airbus a Boeing musia zháňať cez komplikované okľuky, cez ktoré si navyše nedokážu zabezpečiť všetko, čo potrebujú. "Ak sa v blízkej budúcnosti zrúti ruský boeing alebo airbus a ľudia zomrú - čo potom? V každom prípade sa vina zvalí na sankcie," povedal agentúre Reuters nemenovaný zdroj z leteckej brandže. Ruské úrady sa podľa neho snažia vyjednať zmiernenie sankcií, najmä tých týkajúcich sa dodávok náhradných dielov, ktoré sú podľa nich kľúčové pre bezpečnosť v letectve.
ICAO, ktorá stanovuje celosvetové bezpečnostné štandardy v civilnom letectve, v minulosti Rusko odsúdila pre porušenie suverenity ukrajinského vzdušného priestoru a kvôli dvojitej registrácii jeho lietadiel. Rusko so svojou žiadosťou na túto organizáciu obrátilo minulý týždeň po tom, ako Spojené štáty uvoľnili sankcie na bieloruské štátne aerolínie Belavia, ktoré sa na ne vzťahovali kvôli tomu, že Minsk podporuje Rusko v jeho invázii na Ukrajinu.
V podkladoch pre rokovania zhromaždenia ICAO, ktoré sa začína v utorok v Montréale, Rusko argumentuje, že sankcie sú v rozpore s celosvetovými pravidlami. Taktiež sa snaží o to, aby jeho zástupca bol zvolený do 36-člennej rady organizácie, do ktorej sa v roku 2022 nedostalo pre nedostatočnú podporu v dôsledku vpádu na Ukrajinu.
Reuters pripomína, že ako najväčšia krajina na svete je Rusko silne závislé od komerčných lietadiel na prepravu nákladu i ľudí, ale v posledných rokoch flotila v krajine zastaraná. Koncom júla sa na Ďalekom východe zrútil Antonov An-24 vyrobený v roku 1976, zomrelo všetkých 48 ľudí na palube. Len o niekoľko dní neskôr nemohli odštartovať desiatky lietadiel Aeroflotu kvôli kybernetickému útoku na systémy firmy.
"Nezákonné donucovacie opatrenia porušujú ľudské právo na slobodu pohybu bez ohľadu na národnosť a občianstvo," uvádza sa v jednom z ruských dokumentov. Moskva preto ICAO žiada, aby podnikla "všetky praktické opatrenia, aby zabránila štátom v uplatňovaní politicky diskriminačných opatrení v medzinárodnom civilnom letectve". Rusko tiež kritizuje to, že 37 krajín uzavrelo svoj vzdušný priestor pre jeho aerolinky aj ďalšie opatrenia zo strany západných krajín.