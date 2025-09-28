Nemecký minister varoval: Chystajú sa útoky vo vesmíre! Rusko sleduje dva naše satelity

BERLÍN - Nemecký minister obrany Boris Pistorius varoval pred rastúcou hrozbou, ktorú vo vesmíre predstavujú aktivity Ruska. Uviedol, že v súčasnosti dve ruské družice Luč-Olimp sledujú satelity Intelsat využívané nemeckým bundeswehrom a ďalšími subjektmi. Nemecko do roku 2030 plánuje investovať niekoľko desiatok miliárd eur do vesmírnych projektov a bezpečnostnej architektúry vo vesmíre. Informujú o tom agentúry.
"Rusko a Čína v posledných rokoch razantne zvýšili svoje schopnosti viesť vojnu vo vesmíre," povedal dnes na odbornej konferencii Pistorius. Dokážu podľa neho narušiť činnosť satelitov, oslepiť ich, manipulovať s nimi alebo ich zničiť kinetickými zbraňami.
Nemecký minister označil satelitné siete za Achillovu pätu moderných spoločností. "Ten, kto ich napadne, ochromí celé štáty," varoval. Dodal, že už v súčasnosti sa systémy využívané bundeswehrom stávajú terčom rušivých útokov. Takéto útoky mieria nielen na armádu, ale proti nemeckému hospodárstvu a spoločnosti ako celku.
V rámci bundeswehru podľa Pistoriusa vzniknú štruktúry, vďaka ktorým sa Nemecko bude môcť vo vesmíre účinne brániť a bude schopné zastrašovať prípadných nepriateľov. Vesmírna bezpečnostná architektúra bude zahŕňať "odolný systém satelitných konštelácií, pozemných staníc, bezpečných odpaľovacích zariadení a súvisiacich služieb" a tiež zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti pre všetky vesmírne systémy, uviedol Pistorius. Nemecko chce do týchto projektov do roku 2030 investovať 35 miliárd eur.