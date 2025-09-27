Rusko sužuje otrava lacným alkoholom: Počet obetí stúpol tento mesiac na najmenej 25

MOSKVA - Počet obetí otravy alkoholom na západe Ruska stúpol tento mesiac na najmenej 25 po tom, čo smrtiace množstvo metanolu potvrdili v ďalších šiestich telách, uviedli v sobotu vyšetrovatelia. Informuje agentúra AFP.
Hromadné úmrtia na lacný alkohol
Prípady hromadných úmrtí v dôsledku lacného alkoholu nie sú v Rusku, ktoré už roky sužuje vysoká miera alkoholizmu, nezvyčajné, hoci sa znížili v porovnaní s rekordnými počtami z 90. rokov. „Súdne lekárske vyšetrenie tiel šiestich zosnulých osôb... odhalilo vysoké alebo smrteľné hladiny metanolu,“ uviedol Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom). Ako dodal, telá obetí boli doručené ešte medzi 10. a 17. septembrom z Volosovského okresu z Leningradskej oblasti.
Podľa vyšetrovateľov boli v súvislosti s prípadmi otravy alkoholom zadržaní traja podozriví a v súčasnosti čakajú na súdny proces.
Desaťročné tresty za pančovaný cider
Začiatkom tohto týždňa prokuratúra odsúdila dvoch ľudí na takmer desať rokov väzenia za výrobu a predaj pančovaného ovocného alkoholického nápoja - cideru - ktorý v roku 2023 pripravil o život 50 ľudí, pripomína AFP.
V roku 2016 zomrelo v sibírskom meste Irkutsk a okolí viac než 60 ľudí, ktorí pili koncentrát do kúpeľa s výťažkom hlohu a metanolom miesto deklarovaného liehu. Po týchto incidentoch Rusko sprísnilo legislatívu, no lacný domáci alkohol a jeho náhrady zostávajú ľahko dostupné najmä v odľahlých oblastiach s nízkou životnou úrovňou a vysokými cenami vodky.