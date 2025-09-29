Českú ambasádu v Moskve vandali posprejovali vulgarizmami, upozornil na to Lipavský

MOSKVA, PRAHA - Veľvyslanectvo ČR v Moskve v noci na pondelok poškodili vandali. Na budovu nasprejovali vulgárne nápisy v češtine a vulgárne obrázky. Na sociálnej sieti X o tom informoval minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský. Informuje portál Novinky.cz.
„Takto dopadla česká ambasáda v Moskve po vyčíňaní vandalov. Obraz si urobte sami. Veľvyslanec Daniel Koštoval osobne odovzdá protestnú nótu ministerstvu zahraničných vecí,“ napísal Lipavský a k príspevku priložil fotografie posprejovanej budovy. „Budeme sa dožadovať informácií o zadržaných a kompenzácií za majetkovú ujmu. Každý štát musí zabezpečiť ochranu diplomatov a bezpečnosť zastupiteľských úradov. Tento útok je neprijateľný,“ zdôraznil.
Portál Novinky.cz pripomína, že areál českého veľvyslanectva by mal byť strážený ruskou ochrankou. Tá však zjavne proti vandalom nezasiahla.
Vzťahy medzi Ruskom a ČR sú pre pokračujúcu inváziu na Ukrajine dlhodobo napäté. Budova českej ambasády bola terčom vandalov už v minulosti. V roku 2020 skupina maskovaných ľudí vyvesila na plot nápis „Stop fašizmu“ a do areálu hodila niekoľko dymovníc. K incidentu sa neskôr prihlásila nacionalistická strana Iné Rusko, podľa ktorej išlo o reakciu na odstránenie sochy sovietskeho maršala Koneva v Prahe. Páchateľov vtedy ruské úrady nestíhali.