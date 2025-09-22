Obrovská tragédia: Opice uniesli z postieľky iba dvojmesačné dieťa! Zabili ho

SURAJPUR - V indickom meste Surajpur došlo k tragédii. Skupina opíc tam vnikla do domu a odniesla z postieľky dvojmesačné dieťa.
Dieťa zmizlo z postieľky
Rodina malého Keshava Kumara si spočiatku nevšimla, že sa v dome niečo deje. Dieťa spalo vo svojej postieľke, zatiaľ čo ostatní členovia domácnosti pracovali na dvore. Keď zrazu postieľka zostala prázdna, prepukla panika.
Zo strechy sa ozvali slabé zvuky. Rodičia v nádeji vybehli hore, no namiesto vyslobodenia ich čakal hrozný obraz – v sude plnom vody ležalo ich bábätko. O prípade písal Daily Star a Express.
Márna pomoc lekárov
Okamžite privolali záchranárov, ktorí dieťa previezli do nemocnice. Lekári však už nedokázali urobiť nič, iba konštatovali smrť. Prípad prevzala polícia, ktorá okolnosti tragédie vyšetruje.
Možný dôvod konania opíc
Podľa veterinárov sa mohlo stať, že jedna zo samíc opíc stratila vlastné mláďa a pomýlila si cudzie dieťa s tým svojím. Keď zistila omyl, dieťa odhodila.
Narastajúci hnev miestnych
Obyvatelia oblasti hovoria o dlhodobom probléme. Tvrdia, že opice sú čoraz agresívnejšie a útoky na ľudí pribúdajú. „Bolo len otázkou času, kedy sa niečo také stane,“ vyhlásili. Od úradov žiadajú, aby konečne prijali opatrenia, ktoré by zabránili ďalším tragédiám.