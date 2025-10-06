Príšerná smrť malého chlapca: Zomieral v aute! Jeho sfetovaná matka sedela pri ňom

ATLANTA - Hrôzostrašná tragédia otriasla americkou Atlantou. Sedemročný chlapec Mazi Simmons prišiel o život po tom, čo sa mu hlava zasekla v pootvorenom okne auta. Vzadu sedeli aj jeho dvaja mladší súrodenci, zatiaľ čo ich matka Kandice Grace ležala v bezvedomí na mieste vodiča – omámená drogami.
Nechala deti v aute a odišla za známym
Podľa policajnej správy, ktorú cituje magazín People, žena zastavila so svojimi tromi deťmi večer pred domom známeho. Dovnútra ich vraj nechcela zobrať, a tak ich nechala v aute. Krátko po desiatej večer zmizla v dome a viac sa nevrátila.
Až nasledujúce ráno si muž všimol, že jej auto stále stojí na parkovisku. Keď sa priblížil, uvidel z okna trčať hlavu dieťaťa. „Začal búchať do auta, aby ženu prebudil,“ uvádza sa v policajnom spise. Dvaja mladší súrodenci sedeli vzadu, ich matka bezvládne ležala vpredu – neschopná vnímať, čo sa deje.
Márny boj o život
Privolaní záchranári našli chlapca so zaseknutou hlavou v pootvorenom okne. „Nebol pri vedomí a nedýchal,“ uviedla polícia. V nemocnici ho lekári už nedokázali zachrániť – vyhlásili ho za mŕtveho. Súdny lekár určil ako príčinu smrti náhodné uškrtenie, informoval Daily Express US s odvolaním sa na stanicu NBC WXIA.
Matka bola pod vplyvom drog
Vyšetrovatelia neskôr ženu našli v dome suseda, kde držala v náručí svoje najmladšie dieťa. „Policajti sa ju pokúšali vypočuť, no opakovane omdlievala, kým sedela a držala svoje dieťa,“ píše sa v zatykači.
Laboratórne testy potvrdili prítomnosť opioidov a THC. Matku zadržali až minulý pondelok – čelí obvineniu z vraždy druhého stupňa a z týrania detí. Momentálne je vo väzbe, čaká na súd a americká verejnosť žiada prísny trest.