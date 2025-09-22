Pondelok22. september 2025, meniny má Móric, zajtra Zdenka

Šokujúce VIDEO: Piknik prerušil medveď! Dvojica si nebezpečného návštevníka všimla až na poslednú chvíľu

LONDÝN - Čo malo byť pokojné popoludnie v prírode sa zmenilo na adrenalínový zážitok. Pár si vychutnával piknik, keď zrazu za nimi prišiel medveď. Kamera všetko zachytila!

Pár si vybral krásny deň na piknik v parku, no pohodu im narušil nečakaný návštevník – medveď. Video, ktoré sa objavilo na sociálnej sieti TikTok britského média Daily Mail, zachytáva situáciu, kde si pár a ostatní návštevníci užívajú pokojné popoludnie. Ľudia v okolí medveďa si všimli už skôr a snažili sa pár upozorniť, no ten bol tak pohltený svojimi aktivitami, že varovania ignoroval. Napriek krikom a gestám od ostatných, pár sa z deky postavil až v momente, keď sa medveď priblížil nebezpečne blízko.

@dailymail Scary moment as a couple is interrupted by a wild bear as they're trying to enjoy a picnic in the great outdoors 🐻 👀 📷 Divyanshu Chaubisa / CATERS #wildlife #bear #couple #outdoors #picnic ♬ original sound - Daily Mail

Žena sa aj napriek riziku vrátila po topánky

Žena, aj napriek riziku, na chvíľu vrátila pre svoje topánky, čo zvýraznilo napätie celej situácie. Našťastie sa medveď nakoniec nezaujímal o piknikujúcich a odišiel preč, takže nikomu sa nič nestalo. Tento incident pripomína, že piknik v prírode môže byť krásny, no nikdy by sme nemali podceňovať divoké zvieratá, ktoré sa môžu objaviť nečakane. Video už na sociálnych sieťach pobavilo aj vystrašilo množstvo ľudí a stalo sa virálnym.

