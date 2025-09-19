Masové zatváranie pláží pri Hurghade: Poplach kvôli žralokom, turisti sú v hoteloch

HURGHADA - Dovolenka v Egypte sa pre mnohých turistov zmenila na nepríjemný zážitok. Pri pobreží v oblasti Makadi Bay, len 30 kilometrov južne od Hurghady, sa totiž objavili žraloky. Z obáv o bezpečnosť návštevníkov bolo niekoľko pláží dočasne uzavretých.
Podľa svedectiev dovolenkárov sa žraloky pohybovali v posledných dňoch priamo pri brehu neďaleko viacerých luxusných hotelov. Viacerým turistom sa dokonca podarilo jedného z predátorov nakrútiť priamo z móla. Niektoré hotely okamžite vydali zákaz vstupu do mora, potápania či rybolovu. Napríklad pláž patriaca k Stella Makadi má zostať uzavretá minimálne do 20. septembra.
Podľa predbežných informácií by sa v zátoke mohol pohybovať nebezpečný žralok tigrovaný, ktorý patrí medzi najagresívnejšie druhy a je považovaný za hrozbu pre ľudí. Práve tento druh zaútočil naposledy v júni 2023 na ruského turistu pri Hurghade, pričom útok sa skončil tragicky.
Aj keď sa na niektorých plážach opatrenia už začali uvoľňovať, turisti zostávajú v strehu. Zaujímavosťou je, že niektoré ruské cestovné kancelárie upozorňujú klientov na riziko stretu so žralokom už počas kúpy zájazdu.