ŠOKUJÚCE Otec rodiny ZOMREL počas párty na lodi, po neúspešnom oživovaní zábava pokračovala!

ALANYA – Mala to byť krásna dovolenka v Turecku, no namiesto toho im zostali len slzy pre plač. Otec rodiny počas párty na pirátskej lodi náhle prišiel o život. Jeho pokus o oživovanie nevyšiel. Program bol navyše prerušený len na chvíľu. Organizátori telo prikryli a zábava pokračovala. Manželka a dcéra po zosnulom sú zdrvené a šokované.
Rodinná dovolenka v tureckej Alanyi sa pre rodinu Colvillovcov skončila ako v tej najhoršej nočnej more. Otec rodiny Peter (†60) počas plavby na pirátskej lodi "Legend Big Kral" náhle prišiel o život. Informuje o tom Mirror s tým, že počas druhej zastávky vyhradenej na kúpanie pri pláži Kleopatra, sa už Peter nevrátil na palubu.
Išiel si len zaplávať
Po pár minútach objavili jeho bezvládne telo vo vode chrbtom nahor. Na tvári mal ešte stále potápačské okuliare aj šnorchel. Fakt, že sa nehýbal, spustil veľké obavy. Peter si išiel zaplávať so švagrom, no náhle zaostal. Keď sa švagor za ním otočil, viacerí ľudia už začali volať pomoc.
Petra vytiahli na palubu a ihneď sa ho pokúšali oživiť. Jeho dcéra Nakita (27) to ale videla v inom svetle. "Personál na palube bol doslova bezradný a ich prístup bol ľahostajný. Len tam stáli s prekríženými rukami a pozerali sa. Ostatní hostia nariekali a kričali. Moja rodina začala doslova šalieť. Keď ho nedokázali oživiť, barman vyhlásil môjho otca za mŕtveho a niekto ho prikryl telo uterákom," povedala.
Laxný prístup posádky
Keď Petra následne previezli do nemocnice, lekári už len potvrdili smrť. Na lodi zostala po tejto tragédii pochmúrna atmosféra, no keď Colvillovci opustili palubu, penová párty pokračovala ďalej. Takto to vyzerá pravidelne počas párty na lodi.
"Môj otec bol najmilší človek a milovaný dedko. Určite by si zaslúžil trochu viac úcty. Nemôžem povedať, že jeho smrť bola chybou spoločnosti, ktorá organizovala plavbu, ale nebyť laxného prístupu zamestnancov, možno by tu ešte stále bol," povedala Nakita. Pitva bola vykonaná ešte v Turecku a potom aj vo Veľkej Británii. Ani pri jednej však nebola zistená presná príčina smrti. Vyšetrovanie naďalej pokračuje.
Tragédia sa odohrala ešte v júli tohto roku. Na lodi bolo počas plavby zhruba 600 ľudí, ale na stránke spoločnosti, ktorá organizuje tieto plavby sa uvádza, že maximálna kapacita je do 1 200 hostí. Je zaužívaným pravidlom, že plavidlá, ktoré pravidelne prepravujú viac ako 100 osôb, majú mať na palube funkčný defibrilátor. V tomto prípade tomu tak ale nebolo.
Výpovede svedkov
Jeden komentár v aplikácii Tripadvisor hovoril, že keď bezvládne telo položili na palubu, nikto neodohnal zvedavcov preč z paluby a neprebehlo dokonca ani okamžité oživovanie. Člen posádky sa mal len pozrieť Petrovi Colvillovi do očí spôsobom, že mu nadvihol viečka a následne ho vyhlásil za mŕtveho. Podľa komentujúceho porušila posádka viacero bezpečnostných pravidiel.
Niekto ďalší povedal, že plavčík prišiel po bezvládne telo a odniesol ho niekde preč. "Len nám povedal, že núdzový stav sa skončil a následne pokračovali v prehrávaní hlasnej hudby. Prístup bol neprofesionálny a doslova hrozný. Posádka nebola absolútne vyškolená na takéto situácie a nikto z nich neprejavil ani empatiu. Absolútne nevedeli ako postupovať v takýchto ťažkých emociálnych situáciach," prezradil druhý svedok.