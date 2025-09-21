Izrael odmieta Palestínsky štát: Netanjahu ho považuje za existenčnú hrozbu

JERUZALEM - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že vytvorenie Palestínskeho štátu by „ohrozilo existenciu“ Izraela, a prisľúbil, že sa proti takýmto snahám postaví budúci týždeň počas zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN). Informuje o tom agentúra AFP a portál The Times of Israel (TOI).
Budúci týždeň v utorok sa lídri z celé sveta zídu na 80. zasadnutí VZ OSN v New Yorku. Agentúra Reuters informovala, že Netanjahu by mal na podujatí vystúpiť v piatok. „Budeme musieť bojovať aj v OSN, aj všade inde proti falošnej propagande namierenej proti nám a proti výzvam na vytvorenie Palestínskeho štátu, ktorý by ohrozil našu existenciu a slúžil ako absurdná odmena za terorizmus,“ povedal Netanjahu na zasadnutí vlády. „Medzinárodné spoločenstvo sa od nás o tejto veci dozvie v najbližších dňoch,“ dodal.
Na VZ OSN plánuje uznať Palestínsky štát približne desať krajín, vrátane Veľkej Británie, Kanady a Francúzska. V piatok poradca francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona potvrdil, že palestínsku štátnosť plánujú uznať aj Andorra, Austrália, Belgicko, Luxembursko, Malta a San Maríno. Palestínsky štát v súčasnosti uznávajú približne tri štvrtiny zo 193 členských štátov OSN.
TOI pripomína, že Netanjahu opakovane tvrdí, že krajiny, ktoré uznávajú Palestínsky štát, odmeňujú teroristické činy palestínskeho militantného hnutia Hamas. Izrael proti Hamasu vedie vojnu v Pásme Gazy od októbra 2023. „Po VZ OSN sa stretnem so svojím priateľom, (americkým) prezidentom Trumpom. Bude to už štvrté stretnutie od začiatku jeho druhého funkčného obdobia – viac ako s akýmkoľvek iným svetovým lídrom. A máme veľa vecí, o ktorých musíme diskutovať,“ dodal Netanjahu.