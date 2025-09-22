Hamas zverejnil video s izraelsko-nemeckým rukojemníkom: V zajatí je od začiatku útokov

GAZA - Ozbrojené krídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas v pondelok zverejnilo video s jedným zo zadržaných rukojemníkov, ktorého uniesli z Izraela pri útoku zo 7. októbra 2023. Ide o izraelsko-nemeckého občana Alona Ohela. Informuje agentúra AFP.
Ohelova rodina svetové médiá požiadala, aby zverejnené zábery nerozširovali. Na videu má 24-ročný Ohel oblečené čierne tričko a vyzýva v ňom izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby zabezpečil prepustenie všetkých zvyšných rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Pásme Gazy. Svoju rodinu tiež vyzval, aby aj naďalej protestovala proti izraelskej vláde.
Na videu je tiež možné spozorovať jedného militanta Hamasu, ktorý v ruke drží zbraň a poklepkáva Ohela po ramene. V pozadí sa nachádza televízna obrazovka s podobizňou Netanjahua. Pravosť videa ani dátum jeho vzniku sa nepodarilo overiť, uviedla AFP.
Ohela uniesol Hamas 7. októbra 2023 spolu s tromi ďalšími mužmi, s ktorými sa snažil ujsť z hudobného festivalu Supernova po útoku militantov. Z 251 rukojemníkov zajatých počas útoku Hamasu na južný Izrael 7. októbra 2023 je 47 stále v zajatí. Izraelská armáda sa domnieva, že 25 z nich je už po smrti.