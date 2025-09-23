Izrael postupuje: Mesto Gaza opúšťa stále viac obyvateľov

TEL AVIV - Od pondelka opustili mesto Gaza v dôsledku útokov a pokračujúcej ofenzívy Izraela tisíce ľudí, uviedli miestni obyvatelia pre agentúru DPA. Izraelské sily údajne postúpili smerom k centru mesta.
Izrael spustil pozemnú ofenzívu
Izrael spustil pozemnú ofenzívu v najväčšom meste Pásma Gazy minulý týždeň v utorok. Pred začatím útokov tam žil približne milión obyvateľov. Izraelská armáda v pondelok oznámila, že mesto už opustilo viac ako 550 000 Palestínčanov.
Pri útokoch v meste Gaza zahynulo 18 ľudí
Lekárske zdroje v Pásme Gazy uviedli, že od utorkového rána zahynulo pri izraelských útokoch v meste Gaza 18 ľudí. DPA uvádza, že sa jej tieto údaje nepodarilo bezprostredne overiť.
Obyvatelia Gazy hovoria o intenzívnom bombardovaní mesta a o tom, že nevedia, kam majú ísť, pretože situácia je všade nebezpečná a nemajú dosť peňazí na cestu. Izrael nariadil ich evakuáciu smerom na juh palestínskej enklávy. Podľa odborníkov na väčšine severu Pásma Gazy panuje hladomor, ktorý je oficiálne vyhlásený v meste Gaza, a v ostatných častiach je rozšírená podvýživa.
Vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas začala v októbri 2023 a za takmer dva roky si vyžiadala viac ako 65 000 obetí a vyše 160 000 zranených. V dôsledku intenzívnych útokov je toto palestínske územie takmer celé zničené.