Uznanie Palestínskeho štátu bez prímeria v Gaze neznamená veľa, tvrdí šéf UNRWA

Philippe Lazzarini
Philippe Lazzarini (Zdroj: SITA/Kazuhiro Nogi/Pool Photo via AP)
TASR

GAZA - Riaditeľ Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) Philippe Lazzarini v pondelok vyhlásil, že bez prímeria v Pásme Gazy neznamená uznanie Palestínskeho štátu veľa. Informuje Reuters a televízia CNN.

„Hoci je uznanie Palestínskeho štátu vítané, veľa neznamená, ak v Gaze nedôjde k prímeriu,“ vyhlásil Lazzarini. „Po uznaní musí nasledovať skutočný záväzok k mierovému procesu v regióne,“ dodal.

Šéf UNRWA sa tak vyjadril po nedeľňajšom oznámení Británie, Kanady, Austrálie a Portugalska o uznaní Palestínskeho štátu. Rovnaký krok plánujú v rámci Valného zhromaždenia OSN v New Yorku v pondelok podniknúť aj Francúzsko, Belgicko, Luxembursko, Malta a San Maríno.

Je potrebná globálna spolupráca,
