Odborníci diskutovali o návrhu, ktorý má zvýšiť dostupnosť nových liekov

BRATISLAVA - Zástupcovia ministerstva zdravotníctva (MZ) SR diskutovali tento týždeň so 17 hlavnými odborníkmi rezortu. Dialo sa tak v rámci prípravy novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Jej cieľom je zvýšiť dostupnosť nových liekov a liekov na inovatívnu liečbu, ako aj zachovať dostupnosť najčastejšie používaných liekov. Informovala o tom hovorkyňa MZ Veronika Daničová.
„Názor odborníkov a konštruktívna diskusia s nimi je pre rezort zdravotníctva veľmi dôležitá pri tvorbe zákona, ktorý im má byť nápomocný v liečbe ich pacientov,“ povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), ktorého na stretnutí zastupoval štátny tajomník Ladislav Slobodník. Zdôraznil, že cieľom návrhu je nastaviť jasné a spravodlivé kritériá pre zaradenie liekov do systému, ako aj na udržanie tých, ktoré sú najčastejšie predpisované.
Na stretnutí diskutovalo 17 hlavných odborníkov pre dermatovenerológiu, diabetológiu, endokrinológiu, hematológiu, klinickú farmakológiu, klinickú imunológiu a alergológiu, klinickú onkológiu, pediatrickú onkológiu, neurológiu, oftalmológiu, orgánové transplantácie, pediatriu, všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, kardiológiu, pneumológiu a ftizeológiu, reumatológiu a vnútorné lekárstvo. Zástupcovia MZ plánujú v rámci prípravy návrhu zákona diskusiu aj so širokou pacientskou verejnosťou, zástupcami zdravotných poisťovní, ako aj farmaceutických spoločností ešte pred spustením riadneho legislatívneho procesu.