Šokujúci návrh Trumpa: Žiada obviniť miliardára Soroša! Za korupciu a podporu násilných protestov

WASHINGTON - Donald Trump obvinil miliardára Georgea Sorosa a jeho syna z podpory násilných protestov a žiada ich stíhanie podľa zákona RICO. Dôkazy na svoje tvrdenia však nepredložil.
Americký prezident Donald Trump vystúpil s ostrým vyhlásením na adresu miliardára a filantropa Georgea Sorosa. Tvrdí, že on aj jeho syn by mali čeliť obvineniu podľa federálneho zákona o vydieraní a korupcii (RICO) za údajné podnecovanie protestov v USA. Podľa agentúry Reuters však prezident svoje obvinenia nepodložil žiadnymi dôkazmi.
Kampaň útokov a žalôb
Od svojho návratu do Bieleho domu v januári spustil Trump sériu právnych a politických ofenzív namierených proti médiám, právnickým kanceláriám aj politickým protivníkom. Kritici to označujú za zastrašovanie a likvidáciu oponentov, kým jeho spojenci hovoria o snahe „postaviť mocných pred spravodlivosť“.
Soros – dlhodobý terč útokov
George Soros, 95-ročný investor maďarského pôvodu, ktorý prežil holokaust, je už celé desaťročia spojený s podporou demokracie a ľudských práv prostredníctvom svojej nadácie Open Society Foundations. Jeho meno sa však stalo častým terčom kritiky konzervatívnych politikov, najmä v USA a Maďarsku. Premiér Viktor Orbán a jeho strana Fidesz z neho dlhodobo robia symbol „nepriateľa národa“.
Výpady na sociálnej sieti
Trump svoje najnovšie obvinenia zverejnil na vlastnej platforme Truth Social. „George Soros a jeho radikálne ľavicový syn by mali byť obvinení podľa zákona RICO, pretože podporujú násilné protesty a ďalšie aktivity po celej Amerike. Už nedovolíme, aby títo šialenci roztrhali našu krajinu na kusy,“ napísal prezident. Dodal, že Soros a jeho „skupina psychopatov“ spôsobili USA vážne škody a budú pozorne sledovaní.
Rýchla reakcia nadácie
Open Society Foundations obvinenia okamžite odmietla. „Tieto tvrdenia sú nehorázne a nepravdivé. Naším poslaním je podporovať ľudské práva, spravodlivosť a demokratické princípy doma aj vo svete,“ reagoval hovorca organizácie. Zdôraznil, že nadácia nikdy nefinancovala ani nepodporovala násilné protesty.