Americký politik šokuje: Imituje taktiku Donalda Trumpa a troluje ho! Jeho preferencie explodovali

WASHINGTON - Kalifornský guvernér Gavin Newsom sa profiluje ako hlavný vyzývateľ prezidenta Donalda Trumpa. Využíva pritom jeho vlastné zbrane – štýl komunikácie, fanúšikovské predmety aj provokatívne nápady. A podľa prieskumov mu táto taktika prináša výrazný úspech.
"Oheň musíme hasiť ohňom“
„Musíme bojovať ohňom proti ohňu,“ vyhlásil 57-ročný demokrat, keď spustil ofenzívu proti Trumpovi pred voľbami do Kongresu v roku 2026. Na sociálnych sieťach sa zmenil na jednu z najviditeľnejších tvárí opozície, pričom často útočí priamo na republikánov. Napríklad navrhol, aby sa federálna Národná garda poslala do Louisiany – štátu vedeného republikánmi, kde je podľa neho štvornásobne vyššia miera vrážd než v Kalifornii.
Kópia Trumpovho štýlu
Newsom sa pustil do otvorenej imitácie. Jeho príspevky na platforme X používajú veľké písmená, ironické prezývky ako „TINY HANDS“, falošné „Breaking News“ hlášky a humor, ktorý má podkopať autoritu súpera. Pre jedných ide o vtipnú, no odvážnu protiakciu, iní varujú, že guvernér tak politickú debatu degraduje na divadlo.
Merch, ktorý zarába
Aj v oblasti suvenírov sa Newsom inšpiroval prezidentom. V jeho online obchode nájdu voliči červené šiltovky s heslom „Newsom Was Right About Everything“, šálky s nápisom „Newsom 2026“ či dokonca Bibliu za 100 dolárov, ktorá sa vypredala. Trump pritom predáva podobný produkt za 60 dolárov. Podľa magazínu GQ dokázal guvernér len za prvý deň získať z predaja fanúšikovských predmetov 300-tisíc dolárov.
Tvrdá politika proti republikánom
Newsom sa postavil aj proti gerrymanderingu (pozn. red.: Gerrymandering je úmyselné prekresľovanie volebných obvodov tak, aby to zvýhodnilo jednu politickú stranu – politici si tak vlastne prispôsobujú hranice obvodov vo svoj prospech.). Keď Texas oznámil, že upraví volebné obvody v neprospech demokratov, guvernér ironicky navrhol, aby Kalifornia spravila to isté – len opačným smerom. Tým posilnil obraz nekompromisného rivala republikánov.
Bezpečnosť po svojom
Ako alternatívu k Trumpovmu nasadzovaniu armády do miest vytvoril v Kalifornii špeciálne policajné jednotky na boj s kriminalitou. Tvrdí, že namiesto silových gest dosahuje „skutočné výsledky“ vďaka spolupráci s komunitami a poklesu kriminality v celom štáte.
Raketový nárast podpory
Newsomova stratégia zatiaľ funguje. Počet sledovateľov jeho účtu na X sa od začiatku mesiaca viac než zdvojnásobil na pol milióna. Podľa prieskumu Morning Consult podporuje guvernéra už 19 percent demokratických voličov, kým v júni to bolo len 11 percent.