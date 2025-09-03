Streda3. september 2025, meniny má Belo, zajtra Rozália

Americký politik šokuje: Imituje taktiku Donalda Trumpa a troluje ho! Jeho preferencie explodovali

Gavin Newsom
Gavin Newsom (Zdroj: SITA/Office of California Governor via AP)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

WASHINGTON - Kalifornský guvernér Gavin Newsom sa profiluje ako hlavný vyzývateľ prezidenta Donalda Trumpa. Využíva pritom jeho vlastné zbrane – štýl komunikácie, fanúšikovské predmety aj provokatívne nápady. A podľa prieskumov mu táto taktika prináša výrazný úspech.

"Oheň musíme hasiť ohňom“

„Musíme bojovať ohňom proti ohňu,“ vyhlásil 57-ročný demokrat, keď spustil ofenzívu proti Trumpovi pred voľbami do Kongresu v roku 2026. Na sociálnych sieťach sa zmenil na jednu z najviditeľnejších tvárí opozície, pričom často útočí priamo na republikánov. Napríklad navrhol, aby sa federálna Národná garda poslala do Louisiany – štátu vedeného republikánmi, kde je podľa neho štvornásobne vyššia miera vrážd než v Kalifornii.

Kópia Trumpovho štýlu

Newsom sa pustil do otvorenej imitácie. Jeho príspevky na platforme X používajú veľké písmená, ironické prezývky ako „TINY HANDS“, falošné „Breaking News“ hlášky a humor, ktorý má podkopať autoritu súpera. Pre jedných ide o vtipnú, no odvážnu protiakciu, iní varujú, že guvernér tak politickú debatu degraduje na divadlo.

Merch, ktorý zarába

Aj v oblasti suvenírov sa Newsom inšpiroval prezidentom. V jeho online obchode nájdu voliči červené šiltovky s heslom „Newsom Was Right About Everything“, šálky s nápisom „Newsom 2026“ či dokonca Bibliu za 100 dolárov, ktorá sa vypredala. Trump pritom predáva podobný produkt za 60 dolárov. Podľa magazínu GQ dokázal guvernér len za prvý deň získať z predaja fanúšikovských predmetov 300-tisíc dolárov.

Tvrdá politika proti republikánom

Newsom sa postavil aj proti gerrymanderingu (pozn. red.: Gerrymandering je úmyselné prekresľovanie volebných obvodov tak, aby to zvýhodnilo jednu politickú stranu – politici si tak vlastne prispôsobujú hranice obvodov vo svoj prospech.). Keď Texas oznámil, že upraví volebné obvody v neprospech demokratov, guvernér ironicky navrhol, aby Kalifornia spravila to isté – len opačným smerom. Tým posilnil obraz nekompromisného rivala republikánov.

Bezpečnosť po svojom

Ako alternatívu k Trumpovmu nasadzovaniu armády do miest vytvoril v Kalifornii špeciálne policajné jednotky na boj s kriminalitou. Tvrdí, že namiesto silových gest dosahuje „skutočné výsledky“ vďaka spolupráci s komunitami a poklesu kriminality v celom štáte.

Raketový nárast podpory

Newsomova stratégia zatiaľ funguje. Počet sledovateľov jeho účtu na X sa od začiatku mesiaca viac než zdvojnásobil na pol milióna. Podľa prieskumu Morning Consult podporuje guvernéra už 19 percent demokratických voličov, kým v júni to bolo len 11 percent.

Viac o téme: TaktikaDonald TrumpGavin Newsom
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Trump s clami tvrdo
Trump s clami tvrdo narazil na federálny odvolací súd: Prekročenie právomoci, TOTO bolo nezákonné!
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Desivá diagnóza expertov: Trump trpí závažnou chorobou! Takú istú má aj herec Bruce Willis, vyhliadky sú zlé
Zahraničné
Donald Trump žiada obviniť
Šokujúci návrh Trumpa: Žiada obviniť miliardára Soroša! Za korupciu a podporu násilných protestov
Zahraničné
FOTO Hovorkyňa Bieleho domu Caroline
Hovorkyňa Bieleho domu to PREPÍSKLA, na adresu prezidenta Trumpa nešetrila superlatívmi! Verejnosť jej slová VYVRACIA
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

DAB v Nitre predstavilo divákom novú divadelnú sezónu
DAB v Nitre predstavilo divákom novú divadelnú sezónu
Správy
Cronos: The New Dawn - gameplay
Cronos: The New Dawn - gameplay
GameSite
Taraba bez mrknutia oka zotrel Huliaka
Taraba bez mrknutia oka zotrel Huliaka
Správy

Domáce správy

Aktualizujeme Šéf Slovenského plynárenského priemyslu
Šéf Slovenského plynárenského priemyslu Vojtech Ferencz náhle skončil vo funkcii!
Domáce
Polícia varuje pred podvodnými
Polícia varuje pred podvodnými e-mailmi s falošnými predvolaniami: Vyzýva ľudí na opatrnosť
Domáce
Richard Raši
Raši rokoval v Japonsku o prehĺbení bilaterálnych vzťahov a hospodárskej spolupráci
Domáce
ŠOK V MESTE Policajti našli na ulici opustené malé DIEVČATKO! Kde boli rodičia? Zdrvujúce zistenie
ŠOK V MESTE Policajti našli na ulici opustené malé DIEVČATKO! Kde boli rodičia? Zdrvujúce zistenie
Košice

Zahraničné

FOTO Tragická nehoda ikonickej lanovky
Tragická nehoda ikonickej lanovky v Lisabone: Hlásia najmenej troch mŕtvych a desiatky zranených
Zahraničné
Gavin Newsom
Americký politik šokuje: Imituje taktiku Donalda Trumpa a troluje ho! Jeho preferencie explodovali
Zahraničné
FOTO prezident USA Donald Trump
Prehliadku v Pekingu sledoval aj Biely dom: Trump si neodpustil TVRDÚ kritiku, TOTO odkázal lídrom dvoch krajín!
Zahraničné
Migranti v Líbyi
Tragédia na španielskych plážach: Našli telá mŕtvych migrantov po tom, ako sa ich lode potopili
Zahraničné

Prominenti

Felix Slováček
Slováček obeťou MEGA PODVODU: Je to ešte horšie, ako sa zdalo!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Salma Hayek
Salma Hayek má 59 rokov, ale... FOTKOU v plavkách vás dostane: Vyzerá BOŽSKY!
Zahraniční prominenti
Vážne zdravotné problémy Zdeňka
Vážne zdravotné problémy Zdeňka Trošku (72): Operácia... Oznámil to s PLAČOM!
Domáci prominenti
Cardi B
Slávna speváčka VYHRALA SÚD: Milióny platiť nebude, ale... POMSTA bude sladká!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

XXL modelka šokuje realitou
XXL modelka šokuje realitou randenia: Muži ju chcú len v posteli, na verejnosti sa za ňu hanbia!
Zaujímavosti
Tieto ČUDNÉ PRÍZNAKY OČÍ
Tieto ČUDNÉ PRÍZNAKY OČÍ neignorujte: Môžu signalizovať vážnejší problém!
vysetrenie.sk
Dovolenka sa zmenila na
Dovolenka sa zmenila na nočnú moru: Turistka oslepla po jedinom drinku! Teraz varuje ostatných
Zaujímavosti
FOTO Pláž sa otriasala smiechom:
Pláž sa otriasala smiechom: Turista odhalil bizarné opálenie, FOTO hovorí za všetko!
Zaujímavosti

Dobré správy

Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce

Ekonomika

Najdôležitejšie firmy Slovenska v roku 2025: Kto ťahá ekonomiku a koľko zarábajú?
Najdôležitejšie firmy Slovenska v roku 2025: Kto ťahá ekonomiku a koľko zarábajú?
Konsolidácia sa zamotáva: Dohoda v koalícii nemusí padnúť ani v pondelok!
Konsolidácia sa zamotáva: Dohoda v koalícii nemusí padnúť ani v pondelok!
Google vyhral historický súd, nemusí predať Chrome ani Android: Akcie prudko rastú! (komentár)
Google vyhral historický súd, nemusí predať Chrome ani Android: Akcie prudko rastú! (komentár)
SMS, telefonáty či falošné odkazy: Takto vyzerajú najčastejšie podvody, varuje NBS! (foto)
SMS, telefonáty či falošné odkazy: Takto vyzerajú najčastejšie podvody, varuje NBS! (foto)

Šport

Ďalšia tvrdá rana, slovenskí sokoli proti Nemcom aj bez ďalšej opory: Nemalo to zmysel
Ďalšia tvrdá rana, slovenskí sokoli proti Nemcom aj bez ďalšej opory: Nemalo to zmysel
Reprezentácia
Nezastaviteľná Mia Pohánková: Wimbledonská šampiónka na US Open už vo štvrťfinále
Nezastaviteľná Mia Pohánková: Wimbledonská šampiónka na US Open už vo štvrťfinále
US Open
VIDEO Šokujúci záver, jedenásta etapa Vuelty nemala víťaza: Nepríjemné
VIDEO Šokujúci záver, jedenásta etapa Vuelty nemala víťaza: Nepríjemné
La Vuelta
Tragická nehoda počas dovolenky: Zomrel reprezentačný rekordér a tréner národného tímu
Tragická nehoda počas dovolenky: Zomrel reprezentačný rekordér a tréner národného tímu
Reprezentácia

Auto-moto

Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Predstavujeme
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Predstavujeme
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Predstavujeme
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Európa hlási milióny voľných pracovných miest: V TÝCHTO krajinách je najväčší dopyt po pracovníkoch!
Európa hlási milióny voľných pracovných miest: V TÝCHTO krajinách je najväčší dopyt po pracovníkoch!
Aktuality
Malé rozhodnutia počas dňa, ktoré vás posúvajú bližšie k úspechu (alebo úplne od neho)
Malé rozhodnutia počas dňa, ktoré vás posúvajú bližšie k úspechu (alebo úplne od neho)
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Výber receptov
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Skladovanie potravín

Technológie

Čína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na svete
Čína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na svete
Armádne technológie
AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!
AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!
Bezpečnosť
Národná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zlož
Národná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zlož
Bezpečnosť
Samsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčik
Samsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčik
Samsung

Bývanie

Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli

Pre kutilov

Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Recepty
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Náradie a stroje
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Recepty
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Títo muži sú najväčšími experimentátormi v sexe: Pozrite sa, s kým sa nudiť rozhodne nebudete
Partnerské vzťahy
Títo muži sú najväčšími experimentátormi v sexe: Pozrite sa, s kým sa nudiť rozhodne nebudete
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tragická nehoda ikonickej lanovky
Zahraničné
Tragická nehoda ikonickej lanovky v Lisabone: Hlásia najmenej troch mŕtvych a desiatky zranených
Gavin Newsom
Zahraničné
Americký politik šokuje: Imituje taktiku Donalda Trumpa a troluje ho! Jeho preferencie explodovali
Šéf Slovenského plynárenského priemyslu
Domáce
Šéf Slovenského plynárenského priemyslu Vojtech Ferencz náhle skončil vo funkcii!
prezident USA Donald Trump
Zahraničné
Prehliadku v Pekingu sledoval aj Biely dom: Trump si neodpustil TVRDÚ kritiku, TOTO odkázal lídrom dvoch krajín!

Ďalšie zo Zoznamu