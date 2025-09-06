Sobota6. september 2025, meniny má Alica, zajtra Marianna

Protikorupčný orgán Rady Európy varuje: Slovensko stále ignoruje väčšinu odporúčaní!

(Zdroj: Getty Images/olrat)
ŠTRASBURG - Slovensko stále nesplnilo väčšinu z dvoch desiatok odporúčaní vo veci predchádzania korupcie osobami v najvyšších výkonných funkciách štátu a v polícii. Vyplýva to z najnovšieho hodnotenia od Skupiny štátov proti korupcii (GRECO), ktorá je orgánom Rady Európy. Tá hodnotiacu správu poskytla ČTK.

Bratislava podľa GRECO doteraz uspokojivo naplnila len päť z celkového počtu 21 skôr navrhnutých opatrení a čiastočne splnila ďalšie štyri odporúčania. Pred rokom správa GRECO uviedla, že Slovensko plní len tri opatrenia.

Protikorupčný orgán Rady Európy podobne ako vlani vyzval Slovensko, aby podniklo kroky k doteraz nerealizovaným opatreniam. Poukázal napríklad na potrebu zaviesť účinné pravidlá týkajúce sa stretnutí politikov v najvyšších funkciách s lobistami, ďalej zlepšiť systém majetkových priznaní a prijať plán na predchádzanie korupcie. GRECO víta, že značný počet slovenských policajtov absolvoval školenia o etickom kódexe ao opatreniach na ochranu whistleblowerov. Naďalej ale chýba regulácia činnosti predstaviteľov polície po odchode z funkcie.

Súčasná vláda slovenského premiéra Roberta Fica po predvlaňajšom nástupe do úradu presadila v rámci širších zmien v trestnom práve aj zníženie trestov za korupciu a rozpustenie elitného útvaru prokuratúry. Za to čelila kritike opozície, podľa ktorej bolo cieľom hlavne zaistiť beztrestnosť pre stíhaných ľudí s väzbami na terajšiu vládnu koalíciu.

