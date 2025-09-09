Spomienka na obete nacistických zločinov nemá byť len o pamätnom dni

BRATISLAVA - Spomienka na obete nacistických zločinov by nemala byť len jednodňovou záležitosťou, mala by tvoriť jeden z najvýznamnejších morálnych pilierov nášho každodenného počínania. Pri príležitosti utorkového Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia to povedal predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Vo videu na sociálnej sieti zdôraznil význam mierových posolstiev i edukácie, ktorá zabráni účelovému prepisovaniu dejín.
Premiér upozornil, že fašistickú propagandu, ktorá viedla k hrôzam 2. svetovej vojny, sa nikdy nepodarilo úplne eliminovať, nepodarilo sa ani postihnúť a potrestať všetkých, ktorí v mene tejto propagandy páchali zverstvá. „Tisíce z nich prežili poschovávaných po celom svete. Keďže videli mäkkosť medzinárodného spoločenstva, ďalej šírili svoje posolstvá,“ upozornil Fico.
Skonštatoval, že nenávisť a rasizmus sú súčasťou nášho života. „Dokonca naberajú na sile a nenápadne sa dostávajú do bežného jazyka, stávajú sa spoločensky akceptovanými,“ varoval. Podľa premiéra preto nestačí pripomínať si obete holokaustu a rasového násilia jeden deň v roku. „Treba konať na dennej báze, nie len na báze 9. septembra ako pamätného dňa. Do každodennej agendy treba vtláčať mierové myšlienky, oživovať pamäť, vyzývať k štúdiu minulosti, čítať. Našou povinnosťou je nezabúdať a zabrániť účelovému prepisovaniu dejín,“ zdôraznil premiér.
Slovenská republika si pripomína 9. september ako pamätný deň - Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Vláda vojnovej SR prijala 9. septembra 1941 Židovský kódex, ktorý ustanovil osobitný právny režim pre občanov židovského pôvodu a vyznania a zásadne obmedzil ich občianske, náboženské, spoločenské a základné ľudské práva na území vtedajšieho Slovenska. Nariadenie bolo súhrnom právnych predpisov o spoločenskej, ekonomickej a občianskej degradácii Židov, ktorá vyústila do ich deportácií do nacistických koncentračných táborov.