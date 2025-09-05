Orbán a Fico môžu byť nazúrení: Naliehavá výzva od Trumpa pre Európanov! Nedovážajte ruskú ropu

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump na rokovaní s európskymi lídrami vyhlásil, že kontinent musí prestať nakupovať ruskú ropu. Podľa neho tým Európa priamo pomáha Moskve financovať vojnu proti Ukrajine.
Koalícia ochotných
Trump sa vo štvrtok pripojil k diskusii lídrov „Koalície ochotných“ vedených francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Hlavnou témou boli bezpečnostné záruky pre Kyjev v prípade možnej dohody s Ruskom.
Podľa nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu, ktorého citovala agentúra Reuters, prezident jasne upozornil, že ruská ropa priniesla Moskve len z Európy 1,1 miliardy eur ročne. „Európa musí prestať nakupovať ropu, ktorá financuje vojnu,“ odkázal.
Kritika Číny aj Európy
Trump zdôraznil, že lídri musia vyvinúť tlak aj na Peking, pretože Čína podľa neho pomáha Rusku ekonomicky prežiť. Zároveň spochybnil serióznosť európskych záväzkov: „Nie je to moja vojna, musia sa zapojiť Európania,“ odkázal podľa Bieleho domu.
Medzi účastníkmi telekonferencie bol aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
Plány Bruselu
Európska komisia už pripravila legislatívu, podľa ktorej by sa mal dovoz ruskej ropy a plynu do EÚ skončiť najneskôr 1. januára 2028. Brusel sa tak snaží postupne prerušiť energetické väzby, ktoré budoval celé desaťročia.
Macron po rokovaní oznámil, že Washington v najbližších dňoch rozhodne o vlastnom príspevku k bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu.
Kto dováža najviac
Podľa údajov Centra pre výskum energie a čistého ovzdušia patria v súčasnosti medzi najväčších európskych odberateľov ruských fosílnych palív Maďarsko, Francúzsko, Slovensko, Belgicko a Španielsko.
Drvivú väčšinu ropy odoberajú práve Maďarsko a Slovensko, zatiaľ čo ostatné krajiny nakupujú prevažne skvapalnený zemný plyn.
Postoje Orbána a Fica k ruskej rope a plynu
Viktor Orbán: Jadrne sa postavil proti plánom EÚ na ukončenie dovozu ruskej energie do roku 2027. Vo verejných vyjadreniach vyzýval, aby sa tento zákaz „zabráni za každú cenu“, pričom upozornil, že Maďarsko je silne závislé od ruského zemného plynu, najmä cez plynárenský koridor TurkStream. Pri rokovaní s EU žiadal kompenzácie za ekonomickú záťaž, ktorú by mu zákaz spôsobil. Informoval o tom Reuters.
Robert Fico: Vyjadril sa, že Slovensko sa snaží „normalizovať“ vzťahy s Ruskom a plánuje zvyšovať svoj dovoz ruského plynu cez TurkStream. Opozíciu voči postupnému zastaveniu dovozu ruských fosílnych palív zo strany EÚ vyjadril slovami, že za túto iniciatívu nebude hlasovať. Povedal: „Sme tiež zainteresovaní na dodávkach ruského plynu a ropy… chceme pokračovať v spolupráci v energetickom sektore.“