Referendum o obnovení jadrovej elektrárne na Taiwane: Nízka účasť zmarila plány

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TCHAJ-PEJ - Referendum o opätovnom otvorení poslednej jadrovej elektrárne na Taiwane bolo v sobotu vyhlásené za neplatné pre nízku účasť voličov. Elektráreň Maanshan bola zatvorená v máji, keďže taiwanská vláda sa snaží prechádzať na obnoviteľné zdroje energie.

Referendum iniciovala Taiwanská ľudová strana (TPP) spolu s Kuomintang (KMT) a tento krok odôvodnila tým, že Taiwan potrebuje spoľahlivé dodávky energie a nemal by byť tak závislý od dovozu.V referende sa občanov pýtali, či by mala byť elektráreň opäť otvorená, ak by sa potvrdilo, že neexistujú žiadne bezpečnostné problémy. Podľa oficiálnych údajov dosiahla celková účasť voličov 29,53 percent.Za opätovné otvorenie elektrárne hlasovalo približne 4,3 milióna ľudí, čo je jednoznačná väčšina oproti 1,5 milióna, ktorí boli proti. Návrh však potreboval podporu 25 percent všetkých registrovaných voličov – približne 5 miliónov ľudí, čo podľa Reuters znamená, že elektráreň na južnom cípe Taiwanu opätovne otvorená nebude.

Jadrová elektráreň Maanshan uzavrela svoj posledný reaktor 17. mája po uplynutí 40-ročnej licencie, čím Taiwan ukončil využívanie jadrovej energie. Išlo o kľúčový sľub tamojších predstaviteľov ešte z roku 2016 v dôsledku katastrofy v japonskej Fukušime v roku 2011, vysvetľuje DPA.Taiwanský prezident Laj Čching-te v sobotu uviedol, že rešpektuje výsledok hlasovania. „Ak sa v budúcnosti technológia stane bezpečnejšou, množstvo jadrového odpadu sa zníži a narastie spoločenský súhlas, nevylučujeme pokročilú jadrovú energetiku,“ vyhlásil.V Taiwane sa v sobotu hlasovalo aj o odvolaní siedmich poslancov najsilnejšej opozičnej strany KMT, čo voliči odmietli. Podobné hlasovanie o odvolaní 24 poslancov tej istej strany sa konalo aj minulý mesiac a rovnako tiež neuspelo, píše Reuters.

