Po dlhotrvajúcom spore sa dohodli: Nemecku a Francúzsku sa podarilo urovnať nezhody o jadrovej energii

TOULON - Nemecko a Francúzsko sa dohodli na urovnaní dlhotrvajúcich nezhôd ohľadom jadrovej energie po tom, čo sa v piatok stretli ministri oboch krajín na spoločných konzultáciách v juhofrancúzskom prístave Toulon. Informuje o tom agentúra DPA a AFP.
Na základe rámcovej dohody budú obe krajiny na európskej úrovni presadzovať spoločný prístup s cieľom dosiahnuť rovnaké zaobchádzanie s nízkouhlíkovými zdrojmi energie, vrátane tej jadrovej. Hoci obe strany prijali odlišné stratégie v oblasti energetickej politiky, pričom Paríž v súčasnosti rozširuje svoje jadrové kapacity, zatiaľ čo Berlín svoje jadrové elektrárne uzavrel, tieto krajiny majú v úmysle v tejto sfére neprekážať jedna druhej, ale naopak navzájom sa podporovať, konštatuje DPA.
Nemecko napríklad upustí od svojho odporu voči využívaniu jadrovej energie vo Francúzsku, ktoré žiada o financovanie výskumných projektov na vývoj nových, menších reaktorov zo strany EÚ. Nemecká vláda si zase zabezpečila francúzsku podporu pre rozvoj vodíkových prepojení do juhozápadnej Európy a silnejšiu integráciu elektrických sietí medzi oboma krajinami.
Nemecký kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuela Macrona sa tiež zúčastnili na rokovaniach. Obe krajiny zároveň dodali, že Francúzsko – jediná jadrová veľmoc v EÚ – a Nemecko majú v súvislosti so spoločnými bezpečnostnými výzvami otvoriť „strategický dialóg“ o jadrovom odstrašovaní. Jadrové odstrašovanie označili za „základný kameň“ bezpečnosti NATO.