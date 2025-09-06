Čína kritizovala prítomnosť kanadských a austrálskych lodí v Taiwanskom prielive

PEKING - Čína v sobotu uviedla, že jej armáda sledovala prechod austrálskych a kanadských vojnových lodí Taiwanským prielivom, pričom ich prítomnosť v tomto vodnom priestore označila za provokáciu. Informuje o tom agentúra AFP a Reuters.
„Kanadská fregata 'Quebec' a austrálsky torpédoborec 'Brisbane' 6. septembra preplávali Taiwanským prielivom, čím spôsobili problémy a provokovali,“ povedal hovorca východného velenia Čínskej ľudovej oslobodeneckej armády (PLA). Armáda podľa hovorcu „zorganizovala námorné a letecké sily, aby sledovali a dohliadli na ich celý prechod, a efektívne reagovali a zvládli situáciu“. „Tieto kroky Kanady a Austrálie vyslali zlé signály a zvýšili bezpečnostné riziká,“ konštatoval. Kanadské ani austrálske ozbrojené sily sa k týmto správam dosiaľ nevyjadrili.
Taiwanské ministerstvo obrany vo vyhlásení uviedlo, že pozorne sleduje aktivitu v spomínanom prielive a „vysiela primerané letecké a námorné sily na zabezpečenie bezpečnosti a stability“ vodnej cesty, ktorá oddeľuje Čínu a Taiwan. Pevninská Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, hoci ostrov má od roku 1949 svoju vládu. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa Taiwan ovládne, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil použitie vojenskej sily. Taiwanská vláda odmieta teritoriálne nároky Pekingu. V uplynulých rokoch Čína zvýšila vojenskú aktivitu v okolí Taiwanu. Do oblastí vysiela stíhačky, lietadlá a jej lode sú takmer neustále prítomné vo vodách okolo ostrova.