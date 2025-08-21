Čína masívne posilňuje jadrový arzenál, tvrdí Pentagón

PEKING - Pentagón varuje, že Čína rozširuje svoj jadrový arzenál najrýchlejšie zo všetkých veľmocí a môže zmeniť doktrínu, ktorá doteraz vylučovala prvý úder.
Čína posilňuje jadrové kapacity
Čína sa podľa agentúry Reuters pustila do bezprecedentného rozširovania svojho jadrového arzenálu. Americkí vojenskí a zbrojní analytici upozorňujú, že Peking mení aj samotnú jadrovú doktrínu – od pôvodného princípu, že nikdy nepoužije jadrové zbrane ako prvá, sa presúva k scenáru, kde by ich mohla nasadiť napríklad pri neúspešnej invázii na Taiwan.
Generál Anthony Cotton, veliteľ amerického strategického velenia, v marci pred Kongresom uviedol, že rozkaz čínskeho lídra Si Ťin-pchinga pripraviť armádu na obsadenie Taiwanu do roku 2027 vedie aj k posilňovaniu arzenálu schopného úderu zo zeme, vzduchu aj mora.
Prudké zbrojenie a nové základne
Spravodajské zdroje potvrdzujú, že Čína modernizuje rýchlejšie než ktorákoľvek iná jadrová mocnosť. Organizácia Bulletin of the Atomic Scientists odhaduje, že Peking už zhromaždil približne 600 jadrových hlavíc. Zároveň vybudoval okolo 350 nových odpaľovacích zariadení a viacero základní pre mobilné systémy.
Momentálne má krajina približne 712 pozemných odpaľovacích zariadení, z ktorých 462 je schopných zasiahnuť aj kontinentálne územie Spojených štátov. Zvyšok je určený na rakety kratšieho doletu pre regionálne ciele.
Pentagón vo svojej správe očakáva, že do roku 2030 bude Čína disponovať vyše 1000 jadrovými hlavicami – od presných nízkovýkonných zbraní až po medzikontinentálne rakety s ničivou silou niekoľkých megaton.
Doktrína v tieni pochybností
Ešte v roku 2023 Peking tvrdil, že nikdy prvý nepoužije jadrové zbrane a nebude nimi hroziť nejadrovým štátom. Tento záväzok však spochybňuje najnovšia hodnotiaca správa Pentagonu. Podľa nej je pravdepodobné, že čínska stratégia zahŕňa aj možné prvé použitie jadrových zbraní – najmä ak by konvenčný útok ohrozil jej velenie, riadenie či životaschopnosť jadrových síl.
Americké ministerstvo obrany upozorňuje aj na scenár, v ktorom by sa Peking uchýlil k jadrovému úderu v prípade, že by utrpel konvenčnú vojenskú porážku na Taiwane, ktorá by „vážne ohrozila“ prežitie komunistického režimu.
Reakcia Pekingu
Čínske ministerstvo obrany odmieta tieto tvrdenia ako pokus očierniť krajinu: „Staviame sa proti akýmkoľvek snahám o zveličovanie takzvanej ‚čínskej jadrovej hrozby‘ s cieľom zavádzať medzinárodné spoločenstvo,“ uviedlo vo vyhlásení.