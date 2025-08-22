Prieskum ukázal: Viac Poliakov hodnotí Nawrockého pozitívne než negatívne

Karol Nawrocki (Zdroj: TASR/AP Photo/Czarek Sokolowski)
VARŠAVA - Viac Poliakov hodnotí prezidenta Karola Nawrockého pozitívne, než negatívne. Vyplýva to z prieskumu Ogolnopolskiej Grupy Badawczej (OGB), informuje agentúra PAP.
Podľa výsledkov prieskumu OGB hodnotí nového prezidenta pozitívne takmer 42 percent respondentov, negatívne ho vníma takmer 33 percent a neutrálny postoj deklaruje vyše štvrtina opýtaných. Prieskum sa uskutočnil metódou telefonických rozhovorov v období od 6. do 13. augusta na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.