Poľský prezident ide VLASTNÚ líniu, TOTO si dovolil! Z jeho kancelárie zmizla vlajka

VARŠAVA – Poľsko si len minulý mesiac zvolilo nového prezidenta. Svoje názory prejavil takmer okamžite, pričom zmeny spravil priamo vo svojej novej pracovni. Bol to jeden z jeho prvých krokov, ktorým zaskočil najmä Brusel.
Do prezidentského kresla zasadol Karol Nawrocki dňa 6. augusta. Jedným z jeho prvých krokov bola zmena, ktorú je vidieť na prvý pohľad. Ako informuje poľský denník Gazeta Wyborcza, Nawrocki doslova odstránil zo svojej kancelárie vlaku a všetky symboly Európskej únie.
Spravili to aj ďalší
Poľský prezident dal tak jasne najavo, s ktorými krajinami sympatizuje. Prekvapujúce je aj to, že jeho konanie spustilo akýsi domino efekt, pretože niekoľkí ďalší úradníci spravili vo svojich kanceláriách presne to isté.
Hovorca prezidentskej kancelárie Rafał Leśkiewicz však vyhlásil, že v budovách patriacich pod správu prezidentskej kancelárie sú na viditeľných miestach vystavené vlajky Poľska, NATO aj Európskej únie.
V súčasnej dobe prebieha rekonštrukcia prezidentských apartmánov, preto sa Nawrocki s rodinou dočasne presťahoval na novú adresu, do paláca Belweder.
Kritika EÚ
Prezident Nawrocki tak zostal verný svojej rétorike. Ako informuje The Guardian, už počas prvého verejného príhovoru počas inaugurácie kritizoval EÚ a vyhlásil, že bude reprezentovať "suverénne Poľsko". Okrem toho dodal, že ľud "vyslal jasný signál, že.....veci sa nemôžu riadiť takýmto spôsobom".