Šokujúca tragédia v Poľsku: Poľovník si pomýlil muža s diviakom, zraneniam na mieste podľahol

LUBLIN - V obci Michow na východe Poľska došlo v noci zo soboty na nedeľu k tragédii, keď počas poľovačky strela zasiahla na vlastnom pozemku 60-ročného muža, ktorého si poľovník pomýlil s diviakom. Zraneniam na mieste podľahol napriek rýchlemu zásahu záchranárov. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa informácií polície, prokuratúry a agentúry PAP.
Prokuratúra uviedla, že obvinený strieľal z poľovníckeho posedu v smere k obývaným budovám a do objektu, ktorý si pred výstrelom riadne neidentifikoval. Zastrelený muž stál pred bránou svojho domu, ktorá bola osvetlená solárnymi lampami. Strela ho zasiahla do hrudníka a pravého predlaktia, následkom čoho zomrel na mieste.
K incidentu došlo v obci pri Lubline, kde traja poľovníci pátrali po diviakovi pohybujúcom sa v kukuričnom poli. Muž vyšiel pred svoj dom, aby otvoril bránu, keďže očakával príchod príbuzných. V tom okamihu naňho jeden z lovcov vystrelil v domnení, že ide o diviaka. Poľovník po zistení tragickej chyby okamžite privolal záchranné služby. Polícia zadržala všetkých účastníkov poľovačky, no po výsluchu dvoch prepustila.
V prípade strelca prokuratúra požiadala o trojmesačnú väzbu, keďže výpovede podozrivého obsahujú nezrovnalosti a okolnosti prípadu si vyžadujú objasnenie. Jediným svedkom udalosti bol maloletý syn obvineného, ktorý bol počas poľovačky prítomný spolu s otcom. Vyšetrovatelia na mieste zaistili zbraň, oblečenie účastníkov aj dokumentáciu o povoleniach na poľovačku. Podozrivý čelí obvineniu zo zabitia s eventuálnym úmyslom, za ktoré v Poľsku hrozí trest od desať rokov väzenia až po doživotie.