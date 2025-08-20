Streda20. august 2025, meniny má Anabela, zajtra Jana, Johana, Noema

POPLACH v Poľsku! Mestom pri hraniciach s Bieloruskom otriasol výbuch: Na neznámy objekt reagovala aj armáda

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VARŠAVA - V noci z utorka na stredu došlo v obci Osiny v okrese Lukow v Lublinskom vojvodstve asi 100 kilometrov od hraníc s Bieloruskom k výbuchu nezidentifikovaného objektu, ktorý spadol na kukuričné pole. Podľa predbežných zistení poľskej armády však nedošlo k narušeniu vzdušného priestoru krajiny. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Polícia informovala, že krátko po druhej hodine v noci dostala hlásenie o výbuchu. Na mieste našli príslušníci kovové a plastové úlomky. V dôsledku explózie boli v niekoľkých domoch rozbité okná, nikto však neutrpel zranenia. Podľa hovorca okresnej polície Marcina Jozwika prípad vyšetrujú a zapojené sú aj vojenské zložky. Úrady zisťujú pôvod a charakter objektu, ktorý dopadol na pole.

Na mieste sa nachádzajú pátracie tímy

Neoficiálne zdroje agentúry PAP blízke ministerstvu obrany uviedli, že analýza udalosti stále pokračuje. Predbežné výsledky podľa nich naznačujú, že predmet, ktorý explodoval, nebol raketou ani dronom, ktorý by priletel spoza východnej hranice. Podľa predbežných odhadov Operačného velenia ozbrojených síl môže byť predmet súčasťou starého motora s vrtuľou. Na mieste sa nachádzajú pátracie tímy, ktoré prehľadávajú oblasť incidentu.

Viac o téme: HraniceArmádaPoľskoVýbuchNeznámy objekt
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Śirokú verejnosť na Manhattane
VÝBUCH v centre New Yorku: Manhattan pohltil čierny dym! Na TOMTO mieste vypukol POŽIAR, zasahuje najmenej 100 hasičov
Zahraničné
Výbuch továrne na strelivo
VEĽKÝ výbuch neďaleko Moskvy: Na mieste hlásia obete aj ťažko zranených! V celej oblasti vyhlásili núdzový stav
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Minister Šaško pred rokovaním vlády o situácii so záchrankami
Minister Šaško pred rokovaním vlády o situácii so záchrankami
Správy
Máte 50 a zúria vaše hormóny? Menopauza: Čo sa v skutočnosti deje s vaším telom
Máte 50 a zúria vaše hormóny? Menopauza: Čo sa v skutočnosti deje s vaším telom
Zoznam TV
Maroš Kramár zatajil OPERÁCIU, prezradilo ho kráčanie: Aký zákrok podstúpil?!
Maroš Kramár zatajil OPERÁCIU, prezradilo ho kráčanie: Aký zákrok podstúpil?!
Prominenti

Domáce správy

NBS bije na poplach:
NBS bije na poplach: Ak ste klikli na TÚTO webovú stránku, zbystrite pozornosť! Môžete prísť o veľa
Domáce
minister zdravotníctva Kamil Šaško
Šaško chce predložiť správu k analýze mRNA vakcín na najbližšom rokovaní vlády
Domáce
FOTO Horskí záchranári zasahovali dvakrát
Horskí záchranári zasahovali dvakrát pri páde cyklistov na Malinom Brde
Domáce
MEGA STRATA a PREPÚŠŤANIE! Svetový gigant sa na Slovensku prepadol: Čo sa deje s IKONICKOU značkou?
MEGA STRATA a PREPÚŠŤANIE! Svetový gigant sa na Slovensku prepadol: Čo sa deje s IKONICKOU značkou?
Banská Bystrica

Zahraničné

Americkí vojaci v Poľsku.
POPLACH v Poľsku! Mestom pri hraniciach s Bieloruskom otriasol výbuch: Na neznámy objekt reagovala aj armáda
Zahraničné
Majiteľ sociálnej siete X
Musk údajne prehodnocuje plány na založenie vlastnej politickej strany
Zahraničné
Jisrael Kac
Izraelský minister obrany Kac schválil plán na obsadenie mesta Gaza
Zahraničné
Vojaka odsúdili na dva
Vojaka odsúdili na dva roky za pokus o špionáž pre inú krajinu
Zahraničné

Prominenti

FOTO SÚŤAŽIACI Farmy 17 ODHALENÍ:
SÚŤAŽIACI Farmy 17 ODHALENÍ: Mieri do nej fejkový ženích z Ruže, aj temperamentná SEXI 50-nička!
Domáci prominenti
FALOŠNÝ Justin Bieber spôsobil
FALOŠNÝ Justin Bieber spôsobil ošiaľ: Pobláznil OCHRANKU aj fanúšikov... Doživotný ZÁKAZ!
Zahraniční prominenti
FOTO Loni Willison a Jeremy
Bývalka herca z Baywatch vymetá odpadkové koše, ale... Tohto LUXUSU sa nemieni vzdať!
Zahraniční prominenti
Maroš Kramár s dcérou
Maroš Kramár zatajil OPERÁCIU, prezradilo ho kráčanie: Aký zákrok podstúpil?!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Šokujúce VIDEO: Žena našla
Šokujúce VIDEO: Žena našla medveďa priamo na svojej záhrade, TOTO správanie ale nečakala!
Zaujímavosti
FOTO V Indonézii sa po
Hrôza v školskej jedálni: 365 prípadov hromadnej otravy, jedlo obsahovalo salmonelu a baktériu E.coli!
Zaujímavosti
Ďalší smrteľný prípad mozgožravej
Ďalší smrteľný prípad mozgožravej améby vo svete: O život prišlo iba deväťročné dievčatko!
Zaujímavosti
Mali by ste znížiť
Mali by ste znížiť príjem alkoholu? V TÝCHTO prípadoch už potrebujete pomoc odborníka
vysetrenie.sk

Dobré správy

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce

Ekonomika

Historická zhoda firiem a odborárov: Volajú po úsporách, toto je ich odkaz vláde!
Historická zhoda firiem a odborárov: Volajú po úsporách, toto je ich odkaz vláde!
Zrušenie trinásteho dôchodku či podpory hypoték: Analytici INESS vyzývajú vládu k úsporám!
Zrušenie trinásteho dôchodku či podpory hypoték: Analytici INESS vyzývajú vládu k úsporám!
Megainvestícia do baterkárne napreduje: Slovensko bude svetovou jednotkou, avizuje Fico! (foto)
Megainvestícia do baterkárne napreduje: Slovensko bude svetovou jednotkou, avizuje Fico! (foto)
Bábiky Labubu lámu rekordy: Výrobca sa teší z ohromujúceho zisku, prekonal už aj Barbie! (foto)
Bábiky Labubu lámu rekordy: Výrobca sa teší z ohromujúceho zisku, prekonal už aj Barbie! (foto)

Šport

Z Dunajskej Stredy až do Ligy majstrov: Ex-snajper Niké ligy si vystrieľal veľký prestup
Z Dunajskej Stredy až do Ligy majstrov: Ex-snajper Niké ligy si vystrieľal veľký prestup
Serie A
Prekoná v Poľsku prestupový rekord? Lechia stanovila cenu za žiadaného slovenského snajpera!
Prekoná v Poľsku prestupový rekord? Lechia stanovila cenu za žiadaného slovenského snajpera!
Slováci v zahraničí
Nečakané prekvapenia v Lige majstrov: Všetci traja favoriti padli na domácej pôde
Nečakané prekvapenia v Lige majstrov: Všetci traja favoriti padli na domácej pôde
Liga majstrov
Posila s veľkým P pre bronzový tím extraligy: Žilina zlákala Sýkorovho spoluhráča z AHL
Posila s veľkým P pre bronzový tím extraligy: Žilina zlákala Sýkorovho spoluhráča z AHL
Tipsport liga

Auto-moto

Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Novinky
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Doprava
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Zaujímavosti
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Nenechajte sa vytočiť v práci: Takto zvládnete hnev aj silné emócie ako profík
Nenechajte sa vytočiť v práci: Takto zvládnete hnev aj silné emócie ako profík
Vzťahy na pracovisku
Tieto otázky sa personalistov pýta len 5 % uchádzačov. Pýtajte sa a vyniknete aj vy
Tieto otázky sa personalistov pýta len 5 % uchádzačov. Pýtajte sa a vyniknete aj vy
Pracovný pohovor
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Cuketová omáčka na cestoviny či mäso: Skvelý recept do zásoby
Cuketová omáčka na cestoviny či mäso: Skvelý recept do zásoby
Výber receptov
Bruschetta s broskyňou: recept na elegantné predjedlo
Bruschetta s broskyňou: recept na elegantné predjedlo
Chuťovky

Technológie

Zázračná zbraň proti rakovine? Nová mRNA vakcína prebudí imunitu a útočí na nádory
Zázračná zbraň proti rakovine? Nová mRNA vakcína prebudí imunitu a útočí na nádory
Veda a výskum
POZOR! Poslednú aktualizáciu Windowsu odlož na neskôr. Používatelia hlásia problémy. Môžeš prísť o dáta v PC
POZOR! Poslednú aktualizáciu Windowsu odlož na neskôr. Používatelia hlásia problémy. Môžeš prísť o dáta v PC
Windows
Hacker tvrdí, že získal milióny prihlasovacích údajov z populárnej služby medzi Slovákmi. Prevádzkovateľ to popiera
Hacker tvrdí, že získal milióny prihlasovacích údajov z populárnej služby medzi Slovákmi. Prevádzkovateľ to popiera
Bezpečnosť
Najznámejší blokovač reklám môže byť nezákonný. Nemecký súd otvoril Pandorinu skrinku
Najznámejší blokovač reklám môže byť nezákonný. Nemecký súd otvoril Pandorinu skrinku
Bulvár

Bývanie

Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!

Pre kutilov

Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Okrasná záhrada
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Dvor a záhrada
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dámske vône, ktoré sú manifestom sebalásky: Vďaka nim spoznáte svoju hodnotu a budete mať viac sebavedomia
Krása
Dámske vône, ktoré sú manifestom sebalásky: Vďaka nim spoznáte svoju hodnotu a budete mať viac sebavedomia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
NBS bije na poplach:
Domáce
NBS bije na poplach: Ak ste klikli na TÚTO webovú stránku, zbystrite pozornosť! Môžete prísť o veľa
Americkí vojaci v Poľsku.
Zahraničné
POPLACH v Poľsku! Mestom pri hraniciach s Bieloruskom otriasol výbuch: Na neznámy objekt reagovala aj armáda
Prezident Donald Trump (v
Zahraničné
Putin to povedal jasne: Trumpa odmietol! So Zelenským chce rokovať sám
Počasie je nevyspytateľné, organizmus
Domáce
Počasie je nevyspytateľné, organizmus trpí: Kolaps príde nečakane a rýchlo! Odborníčka prezradila, ako sa mu vyhnúť

Ďalšie zo Zoznamu