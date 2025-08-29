Nemilosrdný Putin: Študentky (18) pocítili jeho zlosť! Za sexi tanec pred chrámom ich poslal do gulagu

MOSKVA - Niekoľko sekúnd tanca na TikToku stačilo na to, aby sa tri mladé Rusky dostali do pasce represívneho režimu. Osemnásťročné študentky natočili krátke „twerking“ video pred moskovskou katedrálou. Výsledok je šokujúci: jedenásť mesiacov nútených prác, vyhodenie z univerzity a ostré odsúdenie od ortodoxných aktivistov, ktorí varujú pred „infekciou nemorálnosti“.
Súdy aj univerzita proti tínedžerkám
Prípad sa odohral pred Chrámom Krista Spasiteľa v Moskve – jednou z najvýznamnejších pravoslávnych svätýň, ktorú často navštevuje aj samotný Vladimir Putin. Video, ktoré študentky zverejnili na TikToku, sa stalo dôkazom pred súdom.
Dievčatá, identifikované ako A. Dmitrieva z Moskvy, A. Kalinkina z Astrachane a I. Pchelintseva z Elektrostali, boli uznané vinnými z „výtržníctva“ a „urážky náboženského cítenia“. Okrem trestu 11 mesiacov nútených prác v neslávnom gulagu ich Stroganovova univerzita umenia a priemyslu okamžite vylúčila s odôvodnením, že tancovali v „provokatívnom oblečení“.
Aktivisti: „Hýbali zadkami pred chrámom“
Za celou kauzou stála ortodoxná skupina Sorok Sorokov, ktorá sa označuje za ochrancu tradičných hodnôt. Aktivisti dievčatá verejne označili za „bezmozgové“ a obvinili ich, že „vrteli zadkami pred Chrámom Krista Spasiteľa“.
Skupina vydala aj hrozivé varovanie: „Infekcia, ak nebude zastavená, sa rozšíri.“ Po verdikte vyjadrila spokojnosť a poďakovala úradom za „ochranu práv veriacich“ a „verejnej morálky“.
Putinova „morálna vojna“
Prípad zapadá do širšieho trendu. V Rusku sa čoraz častejšie stávajú terčom represie mladí ľudia, ktorí sa odchýlia od štátom propagovaného obrazu „tradičných hodnôt“. Stačí provokatívna fotografia, verejný bozk dvoch partnerov rovnakého pohlavia alebo – ako teraz – krátke tanečné video.
Len nedávno čelila skupina mladých ľudí vysokým pokutám za selfie pred horiacim kostolom. Teraz tri študentky dostali trest pripomínajúci sovietske „výchovné práce“.
Zničené vyhliadky na budúcnosť
Univerzita dievčatá vyzvala, aby „neplytvali svojimi životmi na hlúposti“. No verdikt znamená nielen nútené práce a koniec štúdia, ale aj stigmu do budúcnosti. Jeden krátky tanec pred chrámom tak zmenil tri životy na symbol Putinovej nemilosrdnej morálnej kampane.