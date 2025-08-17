Šokujúce slová experta po summite Trumpa s Putinom: Je to začiatok nového svetového poriadku! TOTO sa zmení

ANCHORAGE - Summit v Anchorage trval len tri hodiny a pred médiami pôsobil skôr ako formálna šou bez konkrétnych výsledkov. No podľa profesora medzinárodných vzťahov Klemensa Fischera sa práve tu načrtli kontúry novej svetovej rovnováhy. Trump vraj našiel cestu, ako sa zbaviť bremena ukrajinskej vojny, zatiaľ čo Putin si zabezpečil návrat Ruska medzi veľmoci.
Rámcová dohoda za zatvorenými dverami
Stretnutie Donalda Trumpa a Vladimira Putina trvalo kratšie, než sa čakalo. Po jedenástich minútach pred novinármi bez možnosti otázok zaznelo len to, že „žiadna dohoda nie je, pokiaľ dohoda nebude“. Pre verejnosť bez obsahu, pre Fischera však jasný signál: „Výsledok možno nazvať rámcovou dohodou. Veľké línie sú dané, detaily prídu neskôr,“ uviedol pre portál 20min.ch.
Podľa neho predchádzajúce práce tímov Bieleho domu a Kremľa umožnili, že k záveru dospeli tak rýchlo. Putin Trumpa následne pozval do Moskvy – a práve tam sa očakáva, že sa začne hovoriť o konkrétnych dokumentoch.
Európa na vedľajšej koľaji
Trump po summite vyhlásil, že „informuje“ európskych partnerov aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Pre Fischera je výber slova kľúčový: „Trump ich iba oboznámi, nie je tam žiadna aktívna úloha. Európania sa musia zmieriť s tým, že ich záujmy sú nanajvýš druhoradé.“ Podľa neho práve tu vidieť začiatok „novej svetovej éry“.
Sankcie? Už nie
Trump ešte pred summitom hrozil Rusku sankciami, ak nebude súhlasiť s prímerím. Po stretnutí však o sankciách nepadlo ani slovo. Fischer to vysvetľuje takto: „Putin jasne vysvetlil ruské bezpečnostné obavy, Trump neprotestoval. V rozhovore pre Fox neskôr dodal, že teraz je na Zelenskom, aby vojnu ukončil. Tým si Trump vytvoril vlastný exit z konfliktu – preniesol zodpovednosť na Kyjev.“
Červený koberec pre Putina
V Anchorage dostal ruský prezident nielen oficiálne prijatie, ale aj priateľské gesto – spoločnú jazdu autom s americkým prezidentom. „Trump tak Putina neprivítal len ako hosťa, ale ako priateľa,“ hovorí Fischer.
Podľa neho tým Putin dosiahol, že sa Rusko opäť postavilo do prvej línie veľmocí. Trump si zase môže pripísať čiastočné splnenie volebného sľubu – pre USA našiel cestu von z ukrajinskej vojny a otvoril si priestor pre obnovenie obchodných vzťahov s Moskvou. „Ukrajina sa stala prostriedkom k tomuto cieľu,“ dodal profesor.
Čo prinesú ďalšie mesiace
Podľa Fischera sa teraz pripravuje pôda na druhé stretnutie v Moskve. Tam by už mohlo dôjsť k podpisu dokumentov – napríklad k predĺženiu zmluvy o kontrole zbraní či k novým obchodným dohodám.
Pre Ukrajinu to znamená, že boj bude pokračovať, pričom Rusko sa pokúsi využiť získané momentum. A Európa? „Bude musieť opustiť komfortnú zónu a hľadať vlastnú cestu v bezpečnostnej politike. Čas hrá proti nej aj proti Ukrajine,“ uzatvára Fischer.