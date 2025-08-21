Tvrdá predpoveď experta: TOTO si myslí o stretnutí Zelenského s Putinom! Spácha politickú samovraždu

KYJEV - Po rokovaniach vo Washingtone sa čoraz hlasnejšie hovorí o tom, že by sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ruský líder Vladimir Putin mohli v priebehu najbližších týždňov stretnúť zoči-voči. Donald Trump, ktorý sa netají ambíciou ukončiť vojnu na Ukrajine, chce oboch prezidentov dostať za jeden stôl čo najskôr.
Trump tlačí, Putin váha
Kým Zelenskyj dal jasne najavo, že je pripravený, Kremeľ sa zatiaľ oficiálne k plánovanému summitu nevyjadril. Putin podľa pozorovateľov lavíruje – vie, že odmietnutie by ho dostalo do nevýhodnej pozície, no zároveň sa zdráha priznať legitímnosť ukrajinského lídra.
Odborník: Šanca na stretnutie je vysoká
Geopolitik Klemens Fischer z Univerzity v Kolíne pre portál Focus Online uviedol, že pravdepodobnosť osobnej schôdzky je „veľmi vysoká“. Podľa neho hrá Zelenskyj z posilnenej pozície – vo Washingtone sa už nediskutovalo o žiadnych územných ústupkoch Ukrajiny a Západ naznačil pripravenosť garantovať jej bezpečnosť.
Putin zase potrebuje Trumpa, ak sa chce po invázii vrátiť na medzinárodnú scénu. Trump zas vie, že bez Putina mier v Európe nedosiahne.
Hrozí fiasko bez kompromisu
Profesor Fischer varuje, že summit bude musieť byť starostlivo pripravený, aby nedošlo k diplomatickému fiasku. Diskutovať sa môže o prímerí, územných otázkach či návrate unesených ukrajinských detí. Miesto stretnutia zatiaľ nebolo určené.
Výhodu vidí Fischer na strane Putina – ako bývalý agent KGB má skúsenosti s tvrdým vyjednávaním. Zelenskyj podľa neho musí udržať emócie na uzde a ukázať flexibilitu, aby si udržal Trumpovu podporu.
Politická pasca pre Zelenského
Nech už bude výsledok akýkoľvek, profesor vidí budúcnosť ukrajinského prezidenta skepticky. „Nech Zelenskyj svojim občanom prinesie akýkoľvek výsledok, bude to politická samovražda,“ vyhlásil. „Ak odíde bez dohody, skončil. Ak pristúpi na kompromis, skončil tiež.“
Podľa Fischera sa pripravovaná schôdzka môže stať jedným z najťažších a najtemnejších momentov Zelenského života.
Otvorené otázky v Európe
Zatiaľ čo Washington a Kyjev hovoria o bezpečnostných zárukách, v Európe sa rozprúdila diskusia, či by ochrana Ukrajiny nemala zahŕňať aj nasadenie pozemných jednotiek.