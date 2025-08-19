Groteskný detail: Putin musel zaplatiť na Aljaške za letecké palivo v hotovosti! TOTO je dôvod

ANCHORAGE - Ruský prezident Vladimir Putin sa na historický summit v Aljaške dopravil lietadlom, ktoré skôr pripomínalo dávno vyradený model z minulého storočia než moderný vládny špeciál. A aby toho nebolo málo, tankovanie musela jeho delegácia uhradiť v hotovosti – dôsledok sankcií, ktoré Rusko odrezali od západného finančného systému.
Starý Iljušin na americkej pôde
Na vojenskej základni v Anchorage pôsobil Putinov Iljušin Il-96 oproti stroju amerického prezidenta Donalda Trumpa ako relikt z minulosti. Výrobné korene lietadla siahajú do osemdesiatych rokov a na Západe by už dávno nesmelo do prevádzky.
Súčasťou výbavy ruskej delegácie bola podľa všetkého aj značná hotovosť. Ako prezradil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v relácii Meet the Press, Moskva nemala inú možnosť – kvôli sankciám nemôže využívať americký bankový systém.
Platba iba v hotovosti
„Každá jedna sankcia, ktorá bola v platnosti v deň Putinovho nástupu, stále platí. A ich dôsledky sa prejavujú každý deň,“ zdôraznil Rubio pri otázke, prečo Trump ruského lídra doteraz „nepotrestal“. „Keď Rusi v Aljaške pristáli, aby dotankovali, museli platiť v hotovosti. Nemajú prístup k nášmu finančnému systému a denne znášajú následky,“ dodal.
Podľa dostupných informácií išlo o nákladnú operáciu – okrem Putinovho stroja priletelo ešte jedno sprievodné lietadlo. Rovnaký postup pritom používa aj Trump, keď cestuje do zahraničia, a to z bezpečnostných dôvodov. Na základni Elmendorf-Richardson pristáli aj ďalšie stroje, ktoré priviezli ruské vozidlá, delegáciu a novinárov.
Koľko stojí jedno natankovanie
Nie je isté, či musel Putinov Iljušin natankovať aj na spiatočný let. Jeho palivová nádrž má však kapacitu viac než 152-tisíc litrov. Podľa údajov Medzinárodnej asociácie leteckých dopravcov (IATA) stojí galón leteckého paliva približne 2,10 dolára. V praxi tak jedno natankovanie vyjde na približne 85-tisíc dolárov, teda vyše 72-tisíc eur.
Rubio: sankcie majú svoje limity
Hoci celá epizóda vyznieva groteskne, Rubio tým chcel zdôrazniť vážnejšie posolstvo. „Neznamená to, že sankcie sú nesprávne, iba to, že nedokázali ovplyvniť výsledok vojny,“ upozornil. A práve to je podľa neho dôvod na zamyslenie.