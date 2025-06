DEFINITÍVNY koniec kedysi obľúbeného predajcu elektra: Zanechal miliónové dlhy! V Česku mieri do konkurzu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PRAHA - Na Slovensku zanechal množstvo nevyrovnaných pohľadávok a nezrealizované objednávky. Reč je o obchode Okay elektro, ktorý u nás začiatkom tohto roka vstúpil do likvidácie. A vyzerá to tak, že rovnaký problém majú aj v Česku - aj tam firma, ktorá bola kedysi jedna najväčších na českom trhu, mieri do konkurzu. Pohľadávky pritom tvoria približne 25 miliónov eur.

Bývalý brnenský predajca elektroniky a nábytku Okay, ktorý bol na trhu takmer 30 rokov, mieri do konkurzu. Dnes o tomto riešení úpadku rozhodol veriteľský výbor po prieskumnom pojednávaní na Krajskom súde v Brne. Insolvenčný správca Adam Sigmund zo spoločnosti AS Zizlavsky novinárom po rokovaní povedal, že aktuálne znalec oceňuje hodnotu majetkovej podstaty, čo by mal dokončiť zhruba do mesiaca. Potom bude možné začať majetok predávať čo najrýchlejšie, pokiaľ si to budú veritelia želať. Posledná kamenná predajňa skončila tento rok 25. januára.

Miliónové pohľadávky

Za predajcom zostali zaistené pohľadávky 114 miliónov českých korún (viac ako 4,6 milóna eur), tie patria UniCredit Bank. Nezabezpečené pohľadávky sú cez 530 miliónov korún (vyše 21,3 milióna eur). Do majetkovej podstaty patrí zhruba desať osobných áut, nepredaný tovar uskladnený v halách na brnenskom letisku, peniaze na účtoch a pohľadávky voči firmám, ktoré sú súčasťou skupiny, ale aj voči firmám mimo skupiny.

(Zdroj: Repro foto YouTube/OKAY)

Sigmund nechcel špekulatívne odhadovať, akú hodnotu môže vymenovaný majetok mať. Doplnil, že UniCredit Bank má záložné právo na časť tovaru a nezabezpečení veritelia môžu byť uspokojení iba z nezaistenej časti majetku. Zaisteným pohľadávkam sú tiež rovnako postavené pohľadávky za podstatou, čo sú nároky zamestnancov. "Zo štatistík českých konkurzov vyplýva, že priemerné uspokojenie nezabezpečených veriteľov sa pohybuje okolo piatich až siedmich percent," povedal Sigmund.

S účtami zatiaľ disponuje dlžník, na insolvenčného správcu prejde dispozičné oprávnenie až vo chvíli, keď sudkyňa rozhodne o konkurze, čo bude v najbližších dňoch. Aktuálne sa na účtoch nachádza zhruba päť miliónov korún. Podľa Sigmunda môže byť predaj majetku pomerne rýchly a bolo by to aj vhodné, aby uskladnenie negenerovalo ďalšie náklady.

(Zdroj: Repro foto YouTube/Okay Příbram)

Okay patril k najväčším na českom trhu

Firma patrila k najväčším na českom trhu, jej majiteľom bol Henrich Životský. V najlepšej dobe mal 80 maloobchodných predajní, ale nezachytil nástup on-line predaja a finančným problémom čelil od roku 2021, do tej doby fungoval úspešne. Nakoniec nevyšiel na Slovensku ani v Česku ani reorganizačný plán, ktorý počítal s tým, že bude ďalej prevádzkovať e-shop a veľkoobchod. Na konci marca súd v Česku rozhodol o úpadku po uplynutí trojmesačného moratória, ktoré firmu chránilo pred veriteľmi a malo úpadku zabrániť. Definitívne firma ukončila činnosť 9. apríla a na konci júna odídu poslední zamestnanci.

Na dnešnom rokovaní vystúpil aj štátny zástupca Vlastimil Robeš, ktorý vysvetľoval, prečo Krajské štátne zastupiteľstvo do insolvenčného konania vstúpilo. "Je to kvôli zvýšenej intenzite verejného záujmu a dlžník je regionálne významný podnikateľ," uviedol Robeš. Dôvodom je tiež prebiehajúce trestné konanie, ktoré je však zatiaľ v začiatkoch. Koho sa má týkať, neoznámil, len uviedol, že vec má v rukách zatiaľ oddelenie hospodárskej kriminality juhomoravskej polície. V médiách sa v minulých mesiacoch objavili špekulácie o tom, že Životský z firmy vyvádzal majetok.