Neuveríte, ako dnes vyzerá syn Andrey Verešovej: Z Daniela je hotový model!

BRATISLAVA – Z malého chlapca vyrástol fešák, ktorý by pokojne mohol kráčať po svetových mólach. Reč je o mladšom synovi modelky Andrey Verešovej. Daniel Tobiáš má už 16 rokov a aj keď ho Andrea na svojich sociálnych sieťach často neukazuje, pre tentokrát spravila výnimku. A urobila dobre!
Na Instagrame zverejnila aktuálne rodinné fotky vo vianočných pyžamách a všetky oči okamžite upútal práve Daniel. Výrazné rysy tváre, tmavé husté vlasy a zvodný pohľad – kombinácia, ktorá z neho robí mladého muža s modelovským potenciálom. Staršia dcéra Vanessa je pritom prakticky kópia svojej mamy, no Daniel si ukradol všetku pozornosť.
Andrea k fotkám pripojila dojímavý odkaz: „Advent je pre mňa vždy časom stíšenia, vďačnosti a návratu k tomu najpodstatnejšiemu. K rodine. Práve rodina ma v živote najviac formovala – naučila ma hodnotám, disciplíne, pokore aj sile ísť ďalej, aj keď to nebolo vždy jednoduché.“
Niet pochýb, že Daniel vyrastá v láskyplnom prostredí a jeho vzhľad už teraz naznačuje, že by sa mohol uplatniť aj mimo domova. Či sa raz rozhodne kráčať v šľapajách svojej slávnej mamy, ostáva otázkou, no jedno je isté – zo 16-ročného Daniela Tobiáša vyrástol pohľadný mladý muž.
