Drina v posilňovni sa vypláca: Slávna herečka sa pýši tip-top postavičkou!

LOS ANGELES - Jednoducho dokonalá! Hollywoodska kráska Dakota Johnson (36) si opäť raz vyslúžila obdivné pohľady. Tentoraz však nie na červenom koberci, ale pri odchode z posilňovne. Nafotili ju pri tom paparazzi, ktorých zaujala svojou perfektne vyrysovanú postavu. Tá je výsledkom pravidelného cvičenia a brunetkinej disciplíny.
Dakota Johnson má na konte účinkovanie vo viacerých úspešných počinoch. Väčšina divákov si ju však spája s hlavnou postavou v úspešnej eroticko-romantickej sérii Päťdesiat odtieňov sivej. Dcéra Melanie Griffith a Don Johnsona dokázala, že je nielen princezničkou svojich známych rodičov.
Okrem hereckého nadania zaujme aj krásou a skvelou postavičkou. Tú Dakota nemá zadarmo. Aj v týchto dňoch ju bulvárni fotografi nafotili cestou z posilňovne. Herečka mala na sebe čierne legínsy, športovú podprsenku a tvár si schovala za slnečné okuliare a pod šiltovku.
Pre Dakotu nie je tréning len o vzhľade – je to dôležitá súčasť jej celkového životného štýlu. Herečka sa vyjadrila, že cvičí takmer každý deň – od jogy a pilates cez tanec až po dlhšie prechádzky a silové cviky. Tvrdí, že pohyb jej pomáha nielen držať telo v forme, ale aj zlepšuje náladu a celkovú pohodu. „Keď necvičím dva dni, cítim sa, akoby som prišla o rovnováhu,” priznala Dakota v nedávnom rozhovore. A drina a disciplína sa vypláca, čo poviete?!
